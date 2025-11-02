又見起火意外 旅客行動電源 隨身攜帶不託運
記者傅希堯∕台北報導
七美及馬公間交通船日前發生旅客所攜帶行動電源起火事件，航港局提醒民眾，行動電源應隨身攜帶，不得託運。高鐵及台鐵規定行動電源必須放在旅客視線可及的地方，如引發火災或事故，旅客需負賠償與法律責任。航空方面，則所有含鋰電池的設備，包括手持電扇、耳機等一律隨身攜帶。
航港局表示，航行澎湖望安、七美及馬公間之南海之星一號交通船，於開航前發生旅客攜帶之行動電源起火情事，航港局呼籲搭船旅客應如有攜帶行動電源，請於搭船前再次確認應使用經經濟部標準檢驗局檢驗合格之產品(標示如附圖)，且不得託運或放置於行李箱，同時必須隨身攜帶並放置於視線可及處，行動電源如經撞擊受損或已變形膨脹建議勿繼續使用，亦勿於高溫下持續使用。
台鐵與高鐵指出，旅客應將行動電源放入隨身行李，同時密切注意行動電池的使用狀況，確保旅運安全，並強調旅客凡是攜帶具潛在安全疑慮的物品，務必置於視線可及處，若遇異常能立刻處理；必須時可通知高鐵人員協助。如果因保管或使用行動電源不當造成火警，旅客仍須負擔相應的賠償與法律責任。
航空方面，依據國際民航組織（ＩＣＡＯ）及各地區航空安全指引，所有內置鋰電池之電子裝置，包括移動電源、手提電腦、相機電池、手持電扇、耳機及其充電盒等均嚴禁放於行李內託運，必須放置於手提行李攜帶，長榮航空、中華航空、立榮航空、華信航空、台灣虎航等都依相同規定辦理。
