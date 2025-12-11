國防部採購「RDX海掃更」旋風炸藥，被爆出由一家以室內裝修為主要業務的「福麥」公司得標。儘管國防部說明，福麥符合資格，但軍用炸藥卻經由主要業務毫不相干的業者進口，也難怪在野黨對鉅額的國防特別預算不敢放行。

民進黨執政後政府標案弊端叢生，2020年時任文化總會副祕書長的李厚慶就被爆出自2017年接任後，擔任政府標案評選委員達291案，其妻任職三立總經理室主任，李擔任評委期間，三立的得標率高達9成。當時「故宮南院品牌塑造整合行銷採購案」因李厚慶未進行利益迴避，在各方質疑下，最後故宮解聘李，並終止與得標廠商三立的契約。

疫情期間，疫情指揮中心緊急向22家廠商採購快篩試劑，當時也被踢爆，與衛福部簽訂1700萬劑快篩試劑的高登環球生醫公司，前身是一家小吃店，資本額僅200萬元，但轉身變成生醫公司就隨即承攬政府高達16億元的標案。

2023年國內雞蛋產銷失調，農業部專案進口國外雞蛋，被爆出占專案進口量約60％的貿易商「超思」，不僅是1人公司，資本額更只有50萬元，卻拿下1.75億補助，進口的巴西蛋抵台時蛋荒已解，最終農業單位還得處理大批報廢蛋。

當時民進黨政府同樣信誓旦旦表示業者進口資格沒問題，檢調最後才在輿論壓力下，查出超思案主嫌吳諭非涉嫌虛增雞蛋貨款，向畜產會詐領逾6085萬元。

此次國防部採購的是高敏感度的旋風炸藥，屬於大規模爆炸等級，得標的「福麥國際室內裝修公司」主要經營業務卻是房屋設計、衛浴整修、防水抓漏。國防部解釋，因為國內廠商沒有生產火藥原物料的能力，招標文件設下「國際貿易」的資格條件，福麥是經過經濟部設立合格證明，有16項營業項目，其中包括國際貿易代理，符合資格。

國防部長顧立雄甚至表示，只要具有從事國際貿易的代理商資格，能提出相關數據證明，每個人都有資格來投標。但根據國防部的資料，該採購案兩次開標，都只有福麥一家廠商投標，既然投標資格如此寬鬆，為何都只有這家過去未經營過軍火業務的公司來投標？更詭異的是，根據藍委清查，該公司是直到2024年12月30日才匆忙新增化學原料批發等登記項目，接著就拿下國防部5億9千萬元標案，與當年超思的情況如出一轍。

此案確實疑點重重，如果連一宗炸藥的採購都如此輕率，國人又如何相信高達1.25兆元的國防特別預算，能將錢真正用在確保國防用途上？