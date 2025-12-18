又見違法廚餘餵豬！台中龍井養豬場恐面臨400萬罰鍰 採檢結果出爐

台中龍井區一處養豬場被查出違法廚餘餵豬，恐面臨400萬罰鍰。 圖：台中市府提供

[Newtalk新聞] 台中市日前爆發非洲豬瘟，台中市政府自 10 月起針對廚餘養豬採取「零容忍」立場，但 12 月 15 日接獲龍井區公所通報，轄內一處養豬場疑似違法以廚餘餵養豬隻，台中市府組成跨局處聯合稽查小組查核，確認該場違法使用飼料混合麵包餵養豬隻，後續將依法從嚴裁處，最高可處 400 萬元罰鍰。

台中市府農業局指出，龍井區內養豬場共飼養 21 頭豬隻，現場廚餘桶內存有麵包、塑膠袋等廢棄物，飼料槽推車內亦裝有摻水的飼料與麵包，相關事證明確，已構成違法廚餘養豬行為。

隨後動物保護防疫處立即啟動緊急應變措施，對該場豬隻及廚餘實施移動管制，並採集 3 頭豬隻血液樣本、送交中興大學初篩實驗室檢驗，同步進行畜牧場及周邊道路全面消毒，所幸今日採檢結果出爐，非洲豬瘟呈現陰性。

台中市府農業局指出，這名豬農經濟不佳，飼養的豬隻不多，坦承麵包是自行購買餵豬，但已經違反規定，所幸採檢結果是陰性，不過此行為仍違反現行防疫規定，後續將依《動物傳染病防治條例》處 5 萬元以上 100 萬元以下罰鍰。並可再依飼料管理法處新台幣 3 萬元以上、300 萬元以下罰鍰。

農業局強調，面對非洲豬瘟威脅，市府將持續跨局處推動防疫與配套作為，包括加強養豬場訪視、食安稽查及廚餘回收管理，全面守護食安與養豬產業安全，呼籲業者切勿心存僥倖、違規使用廚餘餵飼豬隻。

