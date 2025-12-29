又見金控業職場爭議／獨！第一金證爆管理問題 事涉主管解釋了

財經中心／王文承報導

威脅員工要送交人評會，涉事主管回應，起因於S先生挑戰其經理人職權，並影響其他同事的工作進度，才會說出「你再繼續鬧下去，我就送你去人評會」。（圖／記者王文承攝影、三立新聞網製圖）

金控業再度爆出霸凌爭議！《三立新聞網》獨家揭露，擁有官股背景的第一金證券發生霸凌事件。爆料者S先生指出，公司一名高階主管長期以情緒失控、夾雜髒話的高壓方式管理部屬，經常脫口「他媽的」、「把你們叫回來修理」、「智障」等粗口，甚至威脅員工要送交人評會，讓他承受極大壓力。對此，涉事主管回應，起因於S先生挑戰其經理人職權，並影響其他同事的工作進度，才會說出「你再繼續鬧下去，我就送你去人評會」。

《三立新聞網》記者透過管道與該名事涉主管聯繫，他強調，自己並未懲罰或刻意刁難S先生，只是雙方在溝通上出現問題，「12月當天的衝突，咆哮的反而是該名員工，不是我！」主管表示，當他向S先生提問時，對方未正面回應，也沒有針對問題作答，導致溝通受阻。他坦承，當下情緒較為激動，曾脫口說出員工「胡說八道」或「媽的」，但那只是他的口頭禪，並非針對特定個人，申訴調查報告內容也證實此為其慣用語，他絕無針對個人做人身攻擊。

針對報導中提及「開晨會被視為懲罰」，事涉主管說明，晨會本就是公司規定每日例行的早會制度，他反而基於體恤員工，只要求一週回總部一次。主管強調，晨會屬於教育訓練的一環，目的是協助員工盡快達成業績與工作目標，並非懲處手段。

至於威脅將S先生送交人評會一事，涉事主管進一步解釋，當時並非原意要處分對方。他表示，原本並未打算追究，但在晨會結束後，S先生仍持續提出爭議、要求其他同事一同聽取，進而影響團隊正常運作，在多次勸阻無效後，才脫口說出「你再繼續鬧下去，我就送你去人評會」。再次強調都不是針對個別員工。

去年年初，集團發布了輔導計劃，「我是協助他，可以透過輔導，望其有工作上的改善，我做了很多溝通，目的都是業務上的推行」、「該名員工一直以來就有三高（高血壓、高血糖、高血脂）、也有失眠問題」、「我一直都很關心他，可能有點情緒，但我當經理人這麼久，只是就事論事」強調絕無排擠，也表示每次開會都是多名同事一起，「其他員工都沒有對我有相關指控！」

以下是第一金證券全文澄清說明：



一、針對今日媒體報導本公司有關高階主管疑涉職場霸凌一事，對於任何可能造成員工身心不舒服的狀態，我們皆高度重視且採取零容忍立場。

二、該員工曾依公司「職場不法侵害防治機制」提出申訴，該案件已依法成立調查小組，小組成員超過半數為外部委員，包括第一金證券企業工會理事長、外部律師、心理諮商師等；調查過程包括訪談多位隸屬被申訴人所管轄之員工及申訴人指定之同仁；再依據相關訪談紀錄及檢視相關錄音內容做成紀錄，經綜合相關事證後，認定未達不法侵害成立要件，並已結案。

三、本公司一向重視員工權益與職場溝通，已請相關部門就管理方式是否造成員工誤解或溝通落差進行檢視，並將視需要進行改善與調整。

四、針對報導所提其餘內容，本公司高度重視且即刻啟動員工關懷機制及了解，再次聲明本公司秉持著零容忍的態度，建構和諧的職場工作環境，誠懇面對每個申訴案件，不縱不容。

過去勞動部謝宜容事件已為社會敲響警鐘，職場安全與勞工心理健康不容再被輕忽。《三立新聞網》將持續追蹤相關事件發展，喚醒社會對職場環境與勞工安全的重視，為第一線勞工發聲。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 拒絕霸凌 你我有責 ※

