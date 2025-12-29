又見金控業職場爭議／第一金證券爆高壓管理 官方正式回應了

財經中心／王文承報導

第一金證券表示，一向重視員工權益與職場溝通，已請相關部門就管理方式是否造成員工誤解或溝通落差進行檢視。（圖／三立新聞網製圖）

職場霸凌爭議近年在金融圈、金控業內頻頻浮上檯面，《三立新聞網》持續追蹤第一金證券職場爭議案，特別專訪勞動議題專家，從制度面解析為何「在台灣，要認定職場霸凌，真的不容易」，也揭露基層勞工在現行法制下，往往承受高度舉證與心理壓力。對此，第一金證券表示，一向重視員工權益與職場溝通，已請相關部門就管理方式是否造成員工誤解或溝通落差進行檢視，並將視需要進行改善與調整。

以下是第一金證券全文澄清說明：



一、針對今日媒體報導本公司有關高階主管疑涉職場霸凌一事，對於任何可能造成員工身心不舒服的狀態，我們皆高度重視且採取零容忍立場。

廣告 廣告

二、該員工曾依公司「職場不法侵害防治機制」提出申訴，該案件已依法成立調查小組，小組成員超過半數為外部委員，包括第一金證券企業工會理事長、外部律師、心理諮商師等；調查過程包括訪談多位隸屬被申訴人所管轄之員工及申訴人指定之同仁；再依據相關訪談紀錄及檢視相關錄音內容做成紀錄，經綜合相關事證後，認定未達不法侵害成立要件，並已結案。

三、本公司一向重視員工權益與職場溝通，已請相關部門就管理方式是否造成員工誤解或溝通落差進行檢視，並將視需要進行改善與調整。

四、針對報導所提其餘內容，本公司高度重視且即刻啟動員工關懷機制及了解，再次聲明本公司秉持著零容忍的態度，建構和諧的職場工作環境，誠懇面對每個申訴案件，不縱不容。



三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 拒絕霸凌 你我有責 ※

更多三立新聞網報導

身價最高的麥當勞叔叔！「他」現身聯發科狂鏟薯條 驚呆眾人

校園成了秀場？「網紅老師」都做這1事她傻眼 一票教師氣炸：譁眾取寵

又見金控業霸凌／獨家！職場霸凌難成立醜陋真相曝 專家教戰4招自救

又見金控業霸凌／獨家！第一金證券主管遭爆職場爭議 3項指控一次看

