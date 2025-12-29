又見金控業霸凌／獨家！第一金證券主管遭爆職場爭議 3項指控一次看
財經中心／王文承、李宜樺報導
金控業職場爭議再添一案。《三立新聞網》接獲爆料指出，具官股背景的第一金證券，一名高階主管遭控長期爆粗口、以情緒化、辱罵式語言來高壓管理部屬。相關指控並非僅止於單一說法，《三立新聞網》除專訪當事人 S 先生外，亦完成多項交叉查證，並取得多段錄音檔及公司正式文件佐證。
錄音揭露：主管辱罵與威嚇成日常?
《三立新聞網》掌握的資料顯示，3段錄音內容中可清楚聽見主管於會議與業務溝通時，多次出現「他媽的」、「把你們叫回來修理」、「智障」等粗口，並伴隨帶有威嚇意味的說法；另在 ETF 業績責任額執行過程中，亦曾出現與公司公告不一致的要求，引發第一線員工困惑、不安與壓力，甚至衍生員工為求達標而「自行補業績」的情形。
查證到位：多段錄音與文件交叉比對
除音檔外，S 先生亦提供多份可供比對的文件紀錄，包括今年 5 月的「申訴調查訪談紀錄」、8 月的「不法侵害調查處理結果說明書」，以及 9 月召開的「協調會議紀錄」。其中，8 月文件顯示，公司內部調查最終作出「不成立」的結論，但相關過程與實際管理作為，仍與多項錄音與文件內容相互對照，讓外界對管理邊界、調查認定標準與公司治理是否到位，產生高度關注。
第一金證券遭爆職場爭議 三項具體指控一次看
綜合《三立新聞網》掌握的錄音檔、會議文件與當事人說法，本案涉及的爭議行為，主要可歸納為以下三項重點：
辱罵式管理成常態 形塑敵意工作環境
多段錄音顯示，該名高階主管在會議及日常溝通中，頻繁使用髒話、貶抑性言語與帶有威嚇意味的說法，包括「把你們叫回來修理」、「智障」、「你一有問題，逮到機會就開槍」、「槍不要亂開，有時候會膛炸」、甚至還用充滿暗示的口吻說：「你會炸到自己哦！」等。相關言語並非單一事件，而是反覆出現在同個工作場合，長期形塑高壓、敵意的工作氛圍，已對第一線員工造成明顯心理壓力。
業績責任額一度出現落差 引發是否逾權爭議
S 先生指出，公司公告明確載明，某檔 ETF 個人責任業務額度為 30 萬元，但在實際執行過程中，該名主管卻要求其與團隊其他成員達成 40 至 45 萬元不等的業績標準。在多次詢問下，該主管一度堅稱標準就是40萬以上，這讓 S 先生當場致電向更上一級的副總確認，最終釐清該檔業績責任額仍為 30 萬元，從頭到尾並無40萬以上的業績標準。
儘管該名被指控的主管事後則拚命解釋，這純屬「布達時間落差」所致。然而，在 S 先生自述長期遭辱罵且已提出職場霸凌申訴的背景下，相關業績要求竟一度出現疑似「假傳聖旨」的落差，是否涉及逾越管理權限、對特定員工施加額外壓力，已引發外界高度質疑。
自補業績成「常態」？高獲利金控業下的勞動風險轉嫁
S 先生另指出，在另一檔 ETF 業績責任額高達 80 萬元的情況下，因長期承受業績與情緒性施壓，最終只能自行匯款補足金額，以求達標、避免再遭責難。
儘管不少證券與銀行從業人員私下坦言，「自補業績」在金融業並非罕見，但此類作法是否已淪為長期存在的陋習，讓員工以個人資金承擔公司業績風險，亦引發「金控是否變相成為慣老闆」的質疑。
事實上，今年4月台灣金融業曾爆發的「IPO之亂」，正是基層金融從業人員集體發出的怒吼，揭露責任額制度與績效壓力長期向下轉嫁的結構性問題。
對照金管會公布資料，2025 年前十月金融三業（銀行、證期投信、保險）稅前盈餘高達 8,426.2 億元，年減幅已明顯收斂，全年獲利可望挑戰 9,500 億元、改寫史上次高紀錄。在整體金融業獲利表現亮眼的情況下，第一線人員卻仍承受高度績效壓力，相關勞動風險是否被不當轉嫁，恐已成為本案無法迴避且事涉公共利益的核心問題。
爆料人 S 先生向《三立新聞網》表示，他在第一金證券任職已逾14年，過去歷經多次主管更迭與業務調整，身心狀況一向穩定；然而，自一名自兆豐證券轉任而來的主管進入部門後，工作環境逐漸出現明顯變化。
S 先生指出，初期仍選擇配合公司與主管要求，但隨著時間推移，長期承受高壓與情緒性管理，即使下班後仍頻繁出現恐慌、不安等症狀，最終選擇就醫，並被醫師診斷為適應障礙。
他坦言，在察覺自身心理狀況持續惡化、且遲遲未見改善後，才開始陸續留存相關對話內容，作為自我保護與後續查證之用。
高壓現場：會議錄音揭露辱罵與威嚇語言
《三立新聞網》進一步取得 3 段相關錄音檔，其中一段為今年2月下旬，該名主管與S先生及另外2名同事的會議內容。錄音顯示，當話題轉至業績與市場行情時，主管情緒突然轉變，當場爆粗口表示：「誰敢跟我他媽的一開口，我他媽的就可以講行情。」原本尚稱和緩的會議氣氛，瞬間急轉直下。
約10多分鐘後，主管詢問下屬業績達成率，員工依序回報後，對方語氣明顯轉趨嚴厲，甚至帶有威嚇意味地說：「這個淨值戶是馬拉松，我不是叫你短跑，但要跟上進度。你跑超過時間，我就給你關閘門，你就不用繼續跑了，我他媽的叫回來修理，我告訴你們！」錄音顯示，在場3名下屬隨即陷入沉默，現場一度鴉雀無聲。
權力失衡：員工質疑管理邊界與監督機制
隨著會議持續進行，主管情緒不僅未見緩和，反而再度頻頻爆粗口，並提及自己與其他分行關係良好，要求員工「善用人脈資源」，直言：「你他媽的不趕快利用我幫你跟分行拉，趕快拉近一點。」S先生指出，會議中主管情緒反覆起伏、陰晴不定，讓下屬難以預測下一句話是否再度轉為辱罵或威嚇，原本正常的工作討論，也因此逐漸演變成充滿壓力與恐慌的對話。
S先生坦言，長期處於這樣的工作環境下，只要聽見該名主管的聲音，就會出現強烈焦躁與不安反應，顯示反覆的情緒化言語與辱罵式管理，已使工作場合形成持續性的敵意工作環境，並對其心理狀態造成明顯影響。
同段錄音顯示，該名主管毫無預警地突然拿起電話打給其他部門同事，在跟對方溝通時，亦以激烈言語辱罵對方「你狗屁蛋，個資什麼？年月日、帳號、姓名也是個資啊？……他到底懂不懂個資的定義啊？真的是智障。」相關言行不僅讓在場多位接觸對象感到恐懼與不安，也進一步反映其管理與溝通模式，這恐已明顯超出一般合理職場互動範圍。
《三立新聞網》記者在採訪過程中也觀察到，為查證S先生所提供的多段錄音檔，雙方反覆聆聽相關內容時，S先生情緒明顯受到影響，期間多次起身來回踱步，神情顯得焦躁不安。即使只是再次聽見錄音中主管的聲音，也讓他難以長時間安坐，顯示相關經驗已對其心理狀態造成深層影響。
制度疑點：ETF責任額一度與公告出現落差
不僅如此，該名主管疑似出現「假傳聖旨」。今年4月，公司明確公告兩檔ETF的責任額為30萬元，然而該名主管卻單獨將S先生的責任額提高至45萬元，其他同仁的責任額亦被同步調高至40萬元。突如其來的調整，讓S先生當場雙手發抖，多次向主管詢問，責任額是否應依公司公告為30萬元，對方卻始終未正面回應，僅以「只針對你是12萬加33萬，等於45萬，其他同仁我不方便說」帶過。
S先生表示，當他開始質疑責任額被私下拉高，是否僅為主管向上交代業績之手段時，對方態度明顯轉為強硬，在致電更高一級上級長官後，確認責任額僅為30萬後，該名主管非但沒有道歉，反而是反覆以挑釁語氣對著S說道：「你是不是撿到槍，今天想開槍？」、更出現「不要一逮到機會，你就想亂開槍」、「會膛炸」、「會炸到自己」等語，相關言語不僅未釐清制度疑問，反而進一步加劇他人其心理壓力。
S先生直言，從辱罵式管理、業績責任額遭私下調高，到質疑制度後反遭言語打壓，整起過程已不只是個人衝突，而是涉及管理權限是否被濫用、內部監督機制是否失靈的結構性問題，也讓第一線員工在權力不對等下，幾乎無從自保。
官方說法：公司回應與文件內容存落差?
對此，《三立新聞網》向第一金控查證。第一金控新聞聯絡窗口表示，「想先了解《三立新聞網》目前所掌握的資訊內容後，再評估相關回應方向」，並指出若未掌握具體內容，「恐無法提供相對應的回應」。
第一金控亦強調，第一金證券依法設有《職業安全衛生法》相關之法定規範與內部機制。針對本案，第一金證券進一步回覆稱，「目前公司並未接獲任何相關通報」，並表示初步了解，可能屬於員工與主管互動上的誤解，公司後續「將再關懷員工狀況」。
不過，《三立新聞網》實際查證發現，相關說法與本網已掌握之資料內容存在落差。本網已取得包括申訴調查訪談紀錄、不法侵害調查處理結果說明書及協調會議紀錄等文件，顯示該案曾依程序進入公司內部處理流程，並非全然未經通報。對照官方回應內容，是否涉及資訊揭露不完整，亦引發外界關注。
過去勞動部謝宜容事件已為社會敲響警鐘，職場安全與勞工心理健康不容再被輕忽。《三立新聞網》將持續追蹤相關事件發展，喚醒社會對職場環境與勞工安全的重視，為第一線勞工發聲。
勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925（依舊愛我）
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※ 拒絕霸凌 你我有責 ※
