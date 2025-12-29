又見金控業霸凌／獨家！職場霸凌難成立醜陋真相曝 專家教戰4招自救

財經中心／王文承、李宜樺報導

金控業再傳職場風暴，第一金證券遭指高壓管理錄音曝光，勞動權益議題再被放大檢視。專家透露為什麼在台灣職場霸凌難以成立，以及如何自救。（圖／記者王文承攝影、三立新聞網製圖）

職場霸凌爭議近年在金融圈、金控業內頻頻浮上檯面，《三立新聞網》持續追蹤第一金證券職場爭議案，特別專訪勞動議題專家，從制度面解析為何「在台灣，要認定職場霸凌，真的不容易」，也揭露基層勞工在現行法制下，往往承受高度舉證與心理壓力。

專家指出，多數人對職場霸凌的想像，仍停留在「上對下」的權力壓迫，但實務上也存在「下對上」的可能，例如集體抗拒主管合理管理、以情緒或輿論施壓，亦可能構成職場霸凌，關鍵不在職級，而在是否造成持續性心理傷害。

以本案為例，S先生指控主管長期以爆粗口、羞辱性語言進行管理，導致其產生恐慌、失眠，甚至確診適應障礙。然而，最終公司內部調查仍認定「不成立」，專家坦言，這類結果在實務上「非常常見」。

罵髒話不等於霸凌 認定門檻極高



專家說明，辱罵、髒話在白領辦公室中，確實可能被認定為不當管理，但若放在工地、製造業等高壓環境，司法實務上，法官往往會將其視為管理者的語言習慣，也就是口頭禪，而非必然構成霸凌，導致認定標準高度視個案及其工作情境做進一步分析、解釋。

職安法限制多 多數案件只能內部查



依現行職業安全衛生法，只有當施暴者為公司實際負責人，地方政府勞動局才會直接介入；若是雇員之間的不法侵害，原則上須由企業啟動內部調查，並邀請外部專家參與，程序合法才具效力。這也讓許多勞工質疑「自己人查自己人」的公正性。

不成立仍須改善 企業責任不能消失



專家強調，即便調查結果為不成立，只要確認管理行為失序、造成員工恐懼，企業仍負有立即且有效的糾正義務，且一定是要符合避免再發生的預防措施、須立即有效的糾正措施，恐不應僅要求「和平相處」，而是應調整職務、隔離工作場域，否則傷害只會持續擴大。

專家指出，現行法規下要認定職場霸凌門檻相當高，許多個案即使造成心理傷害，仍可能在調查中被認定「不成立」。所以當勞工察覺遭遇職場不法侵害，專家建議保留合法證據、善用職安法申訴管道，並評估循刑事或民事途徑自我保護。（示意圖／PIXABAY）

申覆困難 沒有新證據幾乎無解



若內部調查認定不成立，雖有申覆機制，但必須提出新事實、新證據，實務上門檻極高，這也是多數職場霸凌案件，最終無法翻案的關鍵原因。

專家教戰 受害者四招自救



專家提醒，面對職場不法侵害，勞工可循四方向自保：

1. 是回歸刑民法究責，評估是否涉及公然侮辱或侵權。

2. 當你在職場上感到受到不法侵害時，一定要進行合法的蒐證，但一定要小心避免採到妨害祕密罪。

3. 善用職安法申訴管道

4. 記住法律明文禁止企業將申訴與工作權綁定，任何以申訴為由的威脅解僱，皆屬違法。例如，不可以說你再去申訴，我就要開除你等語，這就絕對是違法的綁定，這會使得受害者擔心工作權喪失，不敢申訴。

在企業獲利與績效壓力不斷被放大的結構下，這起個案已不只是單一員工的遭遇，而是現行制度是否真能在權力不對等的職場關係中，發揮實質保護作用的重要警訊。

過去勞動部謝宜容事件已為社會敲響警鐘，職場安全與勞工心理健康不容再被輕忽。《三立新聞網》將持續追蹤相關事件發展，喚醒社會對職場環境與勞工安全的重視，為第一線勞工發聲。

