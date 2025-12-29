又見金控業霸凌／獨！官股第一金髒話管理錄音曝 14年員工病倒官方冷回

財經中心／王文承、李宜樺報導

擁官股背景的第一金證券，傳出高階主管長期以情緒失控、髒話式漫罵的高壓方式管理部屬，甚至私下調高同仁的業績標準，與公司既定公告不符，雖該名主管解釋只是布達時間有落差，並無主觀犯意，但已引發是否有「逾越管理權限」的質疑。（圖／記者王文承攝影、三立新聞網製圖）

金控業又再爆出霸凌案，而且這次事件指向官股金控體系。《三立新聞網》日前獨家揭露永豐銀行發生主管暴力掌摑員工的職場霸凌事件後，再接獲爆料，擁官股背景的第一金證券，竟也傳出高階主管長期以情緒失控、髒話漫罵的高壓方式管理部屬，經常夾雜「他媽的」、「把你們叫回來修理」、「智障」等粗口，甚至私下調高同仁的業績標準，與公司公告不符，疑逾越管理權限。

金控業又爆霸凌爭議：第一金證券主管 管理方式引發討論



《三立新聞網》除訪問 S 先生本人外，也取得多項關鍵資料，包括主管多次在會議中時而高壓式管理、時而爆粗口的 3 段錄音檔、2025 年 5 月的申訴調查訪談紀錄、同年 8月不法侵害調處理結果說明書、9 月的協調會議紀錄。記者也陪同 S 先生複診，證實了醫師評估其因長期焦慮導致失眠，進一步檢測是否有睡眠中止症，並開立安眠藥物，相關診斷書與用藥紀錄，《三立新聞網》皆已掌握。

廣告 廣告

S 先生指出，該名主管無論在部門內或跨部門溝通時，經常夾雜「他媽的」、「把你們叫回來修理」、「智障」等粗口，甚至語帶威脅地說「你不要逮到機會就開槍」、「槍不要亂開，有時候會膛炸喔」、「你會炸到自己哦！」。主管雖多次強調自己承受極大壓力，卻使第一線員工長期處於恐懼與高度緊繃狀態。S 先生坦言，心理壓力早已超出負荷，最終被醫師確診為適應障礙，目前仍持續就醫中。

《三立新聞網》記者實際採訪時亦觀察到，S 先生談及相關經歷，特別是在聽到主管辱罵錄音時，明顯出現焦慮反應，頻繁起身踱步、反覆深呼吸，顯示長期不當職場壓力已對其身心造成實質影響。

在第一金證券任職14年的S先生，現得經常赴醫院就診，醫師評估其因長期焦慮導致失眠，並開立安眠藥物，相關診斷書與用藥紀錄。（圖／記者王文承攝影）

崩潰病倒：14年老員工 確診適應障礙

爆料人 S 先生向《三立新聞網》表示，他在第一金證券任職已逾14年，過去歷經多位主管與業務調整，從未出現嚴重身心不適；然而，自一名自兆豐證券空降而來的高階主管進入第一金證券後，工作環境明顯惡化。

一開始他選擇配合公司、配合新主管的要求，然而隨著時間推移，即使下班後，S 仍時常出現強烈恐慌與不安反應，情緒難以平復，最終選擇就醫，這才讓他意識到長期職場壓力與辱罵式管理，已對自身心理健康造成實質傷害。

S 先生表示，也是在察覺自身狀況持續惡化、卻遲遲未見改善後，諮詢相關專家後，才於今年開始陸續錄下相關對話內容，以作為自我保護與留存證據之用。

內部調查：第一金證竟認定 職場霸凌不成立

S 先生指出，在該名主管底下工作已3年多，只要業績稍有落後，即便是外勤人員，也會被反覆要求回公司檢討，會議中頻繁夾雜髒話與貶抑性言語，語氣更帶有威嚇意味，主管甚至曾當眾直言「（叫你們回來開晨會）對！就是一種懲罰」。長期高壓下，他逐漸出現焦慮、失眠等症狀，最終被醫師確診為適應障礙。

S先生在該主管底下工作超過3年，只要業績未達標，在過程中承受帶有辱罵與威嚇意味的言語對待，最終選擇就醫。（圖／記者王文承攝影）

第一金證券僅要求：主管應去除「媽的」等 情緒性字眼或不當口頭禪

S 先生坦言，在公司啟動內部調查後，8月做出不成立的決議，9月協調會議要求雙方「和平相處」，當時他考量自身職涯穩定，最終選擇願意再努力、多加配合，未料情況不但未見改善，反而進一步惡化，甚至已威脅到他的工作權。

然而，第一金證券這樣的「冷處理」並未換來轉圜。「和平相處」的要求不到3個月，他再度因工作詢問遭該主管當眾咆哮，更被揚言送交人評會（人事評論委員會），成為壓垮他的最後一根稻草。

Ｓ 先生坦言，直到看見《三立新聞網》揭露永豐銀行霸凌案後，他才意識到沉默無法換來改變，決定站出來揭露自身遭遇。

勞安觀點：新法規定 應採立即有效的糾正措施

勞動議題專家指出，依現行新法規定，即便調查認定「未成立」職場霸凌，但若已確認被申訴對象確有不當管理或言行失序的情形，企業仍負有責任採取「立即且有效的糾正措施」，不應僅止於口頭告誡、要求雙方自行磨合，或只是要求大家「和平相處」就好。

專家強調，應視情節採取更積極作為，實務上會有「不要一起工作」，可調整主管職務等、避免雙方繼續在同一工作場域共事，才能真正防止傷害持續擴大。

S先生表示，自己在第一金證券任職已逾14年，過去歷經多位主管與業務調整，從未出現嚴重身心不適；然而，3年前一名自兆豐證券空降而來的高階主管進入第一金證券後，工作環境明顯惡化。（圖／記者王文承攝影）

人事背景：涉案主管曾任職兆豐證 與董事長陳致全歷程高度吻合

《三立新聞網》記者進一步追查發現，對S先生長期以髒話與人身攻擊方式施壓的主管，過去確實曾在兆豐證券任職，後來隨著董事長陳致全轉任第一金證券後，轉至第一金證券服務。



第一金證券內部亦私下流傳，該名主管常被視為來自第一金證券董事長陳致全原體系（兆豐證券）、疑深受高層器重的重要高階主管之一，其職涯歷程確實與董事長陳致全的異動時程高度吻合。因此該名主管在組織內的管理作風與影響力，也格外受到關注。

根據《聯合報》報導，第一金證券董事長陳致全自兆豐證券轉任後，曾積極延攬業界人才；而本案所涉主管過去亦有兆豐證券任職背景，相關人事脈絡引發外界關注。

第一金證券董事長陳致全（右）上月甫接受金管會主委彭金隆（左）頒發第18屆金彝獎「傑出企業領導人」殊榮。據悉，陳致全原任職兆豐證券一職，2021年3月轉任第一金證券擔任董事長；而S先生指控的高階主管，於2022年自兆豐證券轉至第一金證券，兩人職涯異動時程高度重疊，相關人事脈絡引發外界關注。（圖／翻攝第一金證券官網）

第一金證券回應：未接獲通報 僅主管、員工間互動誤解



然而，第一金控在第一時間回應《三立新聞網》查證時，並未正面說明事件內容，反而先要求記者「提供已掌握的資訊內容，才能評估是否回應」，形同將資訊揭露責任反向推回媒體，隨後僅以一句「第一金證券依法設有職安法相關規範」帶過，對具體指控全面避而不談。



更令人錯愕的是，第一金證券後續甚至回覆稱「目前並未接獲任何通報，可能只是與主管互動上的誤解，公司會再關懷員工」。此一說法，與《三立新聞網》已實際查證該案歷經正式申訴受理、第一金證券調查訪談以及協調會議找來外部專家，完善職安新法的完整程序等事實，顯然不符。也讓外界質疑第一金控是否刻意淡化事件、模糊事實，試圖將一連串具體投訴包裝成單純的「溝通誤會」。

此外，《三立新聞網》亦透過第一金控轉達採訪需求，盼就相關管理制度與內部處理程序進一步查證，並希望聯繫第一金證券該事涉主管釐清相關細節，詢問其是否願意接受訪問。不過，截至截稿前，尚未獲得相關回應。

職場霸凌是許多上班族心中抹不去的陰影，面對主管無端的咆哮與人格否定，基層員工往往只能躲在角落默默流淚，身心健康面臨巨大考驗。讓金融圈光鮮亮麗的外表下，隱藏著無數基層員工被壓榨的心酸與無奈。（圖／AI製圖）



對照第一金控回應《三立新聞網》查證後的實際內部處理紀錄，第一金控此番說法，恐已不僅是回應消極，更讓人質疑是否存有選擇性揭露、以最低限度資訊對外交代的心態。此舉與企業治理應有的資訊透明、誠信揭露與善良管理人注意義務，顯然存在不小落差，也讓「官股金控是否真正重視第一線員工權益」成為難以迴避的公共議題。

官股金控面對職場不法侵害指控，本應用更透明、更負責任的方式說清楚做了什麼、改了什麼，而不是企圖用最低限度資訊「降溫」。當一連串具體投訴被包裝成「溝通誤會」，受傷的不只是員工信任，更是企業治理應有的誠信與揭露底線。

過去勞動部謝宜容事件已為社會敲響警鐘，職場安全與勞工心理健康不容再被輕忽。《三立新聞網》將持續追蹤相關事件發展，喚醒社會對職場環境與勞工安全的重視，為第一線勞工發聲。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 拒絕霸凌 你我有責 ※

更多三立新聞網報導

校園成了秀場？「網紅老師」都做這1事她傻眼 一票教師氣炸：譁眾取寵

2千萬也挽回不了！男因「這惡習」退休隔天收到1封信 慘變獨居老人

不用跑餐廳！好市多推「隱藏版美食」遭瘋搶 會員崩潰：晚去一秒就賣完

地震成為蝙蝠燈？7.0強震竹科驚現「橘紅壅塞」 工程師崩潰：像打仗

