又見隨機砍人悲劇 中捷「長髮哥」忍住沒哭：悲傷到不行

男子張文昨在北車、捷運中山站發動隨機攻擊造成4死11傷，震撼全台；去年台中捷運車廂隨機砍人案中，奮勇與嫌犯洪淨搏鬥的「長髮哥」許姓男子表示，得知消息後「忍著沒哭出來，我真的悲傷到不行」，許多網友紛紛溫情安慰。

台中捷運去年5月21日發生隨機砍人事件，許姓男子奮不顧身，與手持3把刀的嫌犯洪淨扭打，臉上被刀子割出傷痕，事後與眾人共同壓制洪淨。他接受台中市政府表揚時，以日本動漫《葬送的芙莉蓮》中的名言回應：「如果是勇者欣梅爾的話，我相信他也會這麼做。」令人印象深刻。

昨天傍晚北車及誠品南西店隨機攻擊事件發生後，許男在Threads發文「不是啊，為什麼越來越過分了？真的希望大家都平平安安欸」。後來接獲許多網友慰問，他再度發文感謝關心他心理狀態的人，並透露事發當下他很努力的在健身房忍著沒哭出來，「我真的悲傷到不行。對太多東西難過，無力陳述，早點練完回家吃飯」。

網友看了留言，紛紛安慰表示「這是PTSD，暫時先不要滑社群跟看新聞」、「這次任務不是你的 放下吧」、「謝謝中捷欣梅爾AKA長髮哥帶給人們的力量。請照顧好自己的身心，我們永遠感謝你」、「謝謝中捷英雄，但先讓手機休息，英雄也先休息」。

