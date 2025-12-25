又見隨機砍人！30歲苗栗男持刀捅路人 再衝超商揮刀遭壓制

2025年12月25日，30歲何姓男子持鐮刀隨機攻擊路人，又闖超商對店員揮刀，遭警方壓制。讀者提供



張文19日才在北捷涉及4死11傷的隨機砍人案，案發第七天，苗栗市驚傳一名30歲男子，持鐮刀隨機攻擊路人，先導致一名婦人左腰受傷，接著，男子又闖超商，持刀攻擊店員。苗栗警分局員警獲報，火速趕抵超商將男子壓制，全案26日依傷害、恐嚇罪移送苗栗地檢署偵辦，並建請羈押，避免再犯。

張文隨機砍人發生後，全台氣氛緊繃，不料，25日下午16時55分，30歲何姓男子不明原因，持鐮刀在苗栗市源林街攻擊一名婦人，造成婦人左側腰部頓挫傷，所幸經就醫後無大礙。

廣告 廣告

何男隨後徒步於下午17時2分，又跑到為公路一家超商，持刀作勢攻擊櫃檯店員，所幸店員閃避沒有受傷，

警方立即調派北苗派出所員警及優勢警力到場查處，並即時將持刀何男壓制逮捕、戒護就醫，同時通報心健中心指派社工到場協助。全案依照傷害、恐嚇罪偵辦。

更多太報報導

韓國IP《Alien Stage》快閃店寫「中國台灣、用五星旗」 LaLaport南港：終止合作

「沒考慮危險就衝去對街處理」 顏瑞昇父女檔發聲：救人是醫師天職

他捐精14國「生出197娃」竟帶致癌基因！發病機率高達90%