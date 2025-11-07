又見霸凌！北市外僑學校小一生遭吐口水圍毆 議員爆：校方認定「僅為嬉鬧」

議員柳采葳揭露，台北市某外僑學校學生長期遭霸凌，校方卻僅認定是「嬉鬧」。示意圖。取自plxabay



台北市某外僑學校驚傳霸凌案件，北市議員柳采葳今（11/7）提到，接獲陳情指出，就讀小一的男學生長期遭4名同學圍毆、吐口水，校方卻認定是「萬聖節玩鬧」、「學童嬉鬧」，未通報教育局，甚至禁止家長進入校園。教育局回應，下周派督學去了解。

柳采葳今天質詢時表示，本案家長因為多次找學校協調未果，被禁止進入校園，最後才向她陳情。她認為，如果學校可以自行定義什麼是「嬉鬧」、什麼是「霸凌」，那還需要霸凌防防制委員會嗎？柳采葳指出，依教育部校園霸凌防制準則，學校應成立校園霸凌防制委員會，主通報並調查疑似案件。

廣告 廣告

柳采葳強調，外僑學校不是法外之地，仍須依循本國教育法令，依教育部規定外國僑民學校及附設幼兒園，辦理不善或違反教育法規，主管機關得命限期整頓，屆期仍未改善者，得停止招生。該校隱瞞學生遭霸凌並非第一次，過去已有數起案例。

柳采葳認為，教育局應依法監督，限期要求學校改善、依規定通報，不讓外僑學校變成校園霸凌死角。

柳采葳也揭露北市教育局統計，過去4年間，北市校園霸凌通報案件高達1160件，通報數字更從從2022年的142件，逐年成長到2024年已高達425件，每一天都有1.3件的霸凌通報案件，顯示霸凌問題日益嚴重，學校可能會刻意隱匿，造成霸凌黑數。

教育局長湯志民表示，學校有規範，要送霸凌防制委員會，是否有符合程序，11月5日已行文學校說明，下周一派督學去了解。

根據《聯合新聞網》，該外僑學校聲明表示，對任何形式的霸凌或騷擾行為絕不容忍，相關事件均依該校校園霸凌防制政策及教育部校園霸凌防制準則處理。鑑於學生相關事務具高度私密性，無法透露個案細節，將全力配合主管機關之相關程序與指引。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

更多太報報導

肌肉也能拯救世界！ 日本長照機構招「猛男照服員」盼化解缺工危機

被丟到淡水、誤中獸鋏截肢…3石虎入住北市動物園 想觀察先做這事

不限於板橋！耶誕城將有「影分身」 侯友宜：一步步擴大舉辦