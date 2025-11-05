又見食安！飯盒打開下秒「整隻大強奉上」輕熟女驚呼：我以為是油蔥

記者洪正達／高雄報導

高雄大社區某餐飲店外帶麼米糕餐點中，被消費者發現有整隻大蟑螂，驚嚇之餘立刻拍照PO網，衛生局則在接獲檢舉後5日前往稽查，雖沒有發現蟑螂蹤跡，但業者承認照片中就是店裡販售的，後續將依《高雄市公共飲食場所衛生管理辦法》開罰3萬以上，300萬元以下罰鍰。

衛生局表示，5日獲報後隨即派員查察，經查現場未發現蟑螂蹤跡，惟業者坦承民眾所示照片內容屬實，衛生局將依據「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」第8條暨《食品安全衛生管理法》第47條規定裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局另依「食品良好衛生規範準則」查察，業者已完成食品業者登錄及投保產品責任險；另針對作業場所無有效的病媒防治措施、天花板破損、冷凍冷藏庫無溫度記錄、食材未離地放置、垃圾桶未加蓋、從業人員未依規定健康檢查、未確實佩戴口罩等多項缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將依食品安全衛生管理法第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。

衛生局呼籲業者應依食安相關法規加強設施設備維護、從業人員教育訓練及衛生管理，以維護消費者食的安全。並提醒消費者，若對業者販售之食品有消費爭議，可電話撥打市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反應尋求協助。若有任何食品衛生問題，亦可洽衛生局食品衛生科（07-7134000轉食品衛生科）反映。

