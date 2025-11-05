又見食安！飯盒打開下秒「整隻大強奉上」輕熟女驚呼：我以為是油蔥
記者洪正達／高雄報導
高雄大社區某餐飲店外帶麼米糕餐點中，被消費者發現有整隻大蟑螂，驚嚇之餘立刻拍照PO網，衛生局則在接獲檢舉後5日前往稽查，雖沒有發現蟑螂蹤跡，但業者承認照片中就是店裡販售的，後續將依《高雄市公共飲食場所衛生管理辦法》開罰3萬以上，300萬元以下罰鍰。
衛生局表示，5日獲報後隨即派員查察，經查現場未發現蟑螂蹤跡，惟業者坦承民眾所示照片內容屬實，衛生局將依據「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」第8條暨《食品安全衛生管理法》第47條規定裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。
衛生局另依「食品良好衛生規範準則」查察，業者已完成食品業者登錄及投保產品責任險；另針對作業場所無有效的病媒防治措施、天花板破損、冷凍冷藏庫無溫度記錄、食材未離地放置、垃圾桶未加蓋、從業人員未依規定健康檢查、未確實佩戴口罩等多項缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將依食品安全衛生管理法第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。
衛生局呼籲業者應依食安相關法規加強設施設備維護、從業人員教育訓練及衛生管理，以維護消費者食的安全。並提醒消費者，若對業者販售之食品有消費爭議，可電話撥打市府消費者服務中心或1950消費者服務專線反應尋求協助。若有任何食品衛生問題，亦可洽衛生局食品衛生科（07-7134000轉食品衛生科）反映。
更多三立新聞網報導
案情不單純？投資客手捧500萬現金遭搶 另組人馬「黑吃黑」竟成功了
有夠噁！高雄鳳山溪「噁綠黑水」路人頭皮發麻…上游合法電鍍廠排的
「比八點檔更八點檔」未婚生子42年後…DNA鑑定終於讓阿姨變回親媽
19歲男大生「輕碰」8歲男童額頭！警方到場嘆氣了…通知家屬帶回約制
其他人也在看
公費流感疫苗剩不到2百萬劑
[NOWnews今日新聞]今年度公費流感及新冠疫苗已於11月1日起開放第二階段50至64歲無高風險慢性病成人接種。而今年疫苗施打相當踴躍，疾管署統計，截至今年11月3日止，公費流感疫苗已經接種477....今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
快打疫苗！流感疫情本週脫離流行期？ 疾管署示警「12月恐再迎高峰」：公費疫苗剩不到200萬劑
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導今年公費流感疫苗接種率創下新高，但疾管署副署長曾淑慧提醒，目前疫苗庫存僅剩不到200萬劑。她指出，雖然本週流感疫情...FTNN新聞網 ・ 1 天前
快訊／流感增63重症、9死！曾淑慧曝最快「這時間」疫情脫離流行期
即管署表示，上週類流感門急診就診計106,829人次，較前一週下降4.9%，另上週(10/28-11/3)新增63例流感併發重症病例(26例H1N1、32例H3N2、3例A未分型、2例B型)及9例死亡(5例H1N1、4例H3N2)，國內流感疫情仍處於流行期。不過副署長曾淑慧表示，預估流感本週後疫情過高峰；另今年11月12日起，再新增提供Novavax JN.1疫苗可接種。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
流感增63例重症、9死！最快「這時間」脫離流行期
生活中心／張予柔報導天氣轉涼，呼吸道疾病進入高峰期，流感疫情持續升溫。根據衛福部疾管署監測資料，目前國內最流行的病毒型別為A型H3N2，傳染力強、擴散速度快。台北榮總感染管制中心住任醫師林邑璁指出，近期臨床上頻見「一家人相繼感染」的情況，只要與患者近距離接觸就可能中鏢，呼籲民眾切勿輕忽輕症，以免延誤治療導致重症。民視 ・ 1 天前
中市府保健食品稽查抽驗1件不合格 依規開罰3萬並完成回收
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】隨著健康意識抬頭，高齡人口漸增，重視自身健康與營養補充概念普及，國人對保健互傳媒 ・ 1 天前
快訊/今年首例！新北汐止6旬婦「頭暈4症狀」染本土登革熱 感染源待釐清
疾病管制署今（5）日公布新北市新增首例本土登革熱病例，為居住新北市汐止區60多歲女性，個案於10月下旬出現頭暈及全身輕微痠痛等症狀，隔日出現發燒且肌肉痠痛等症狀至診所就醫，五日後因症狀未緩解再次就醫，經通報採檢送驗後確診登革熱，檢出登革病毒第一型。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
20多歲女確診新冠併發肺炎！重症仍住加護
[NOWnews今日新聞]一位北部3歲女童本身有先天代謝性疾病病史，去年11月施打過流感疫苗，但今年度的尚未施打。疾管署提到，個案10月下旬出現高燒、流鼻水症狀等，有發燒、心跳加快的情況，經過急診檢驗...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
新北出現登革熱案例 加強環境孳清總動員
【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市衛生局昨日接獲通知確診一名登革熱案例，為防範疫情擴散，副市長朱惕之於今(5)日 […]民眾日報 ・ 8 小時前
新北爆首例本土登革熱 感染源不明「型別與其他縣市不同」
新北市政府衛生局於11月4日接獲通知確診一名登革熱案例，汐止區67歲女性，10月29日出現頭暈、發燒、頭痛、肌肉痛等症狀，就醫通報送驗後確診，症狀已緩解，5名同住者皆無症狀。經査該民眾於潛伏期間無旅遊史，感染源釐清中。市府已完成案例活動範圍病媒蚊密度調査、環境孳生源清除及住家周圍半徑50公尺逐戶入內孳清噴消等緊急防治作爲。中天新聞網 ・ 9 小時前
今年首例本土登革熱現蹤！新北6旬婦染疫頭暈發燒 感染源待釐清
疾管署今（ 5)日公布新北市新增首例本土登革熱病例，個案為居住新北市汐止區60多歲女性，10月下旬出現頭暈及全身輕微痠痛等症狀，隔日出現發燒且肌肉痠痛等症狀至診所就醫，5日後因症狀未緩解再次就醫，經通報採檢送驗後確診登革熱，為登革熱第一型。據指出，個案目前在家中休養，同住接觸者皆無症狀，個案潛伏期無國外旅遊史，主要活動地點為主家，研判為本土病例，感染源待釐清......風傳媒 ・ 3 小時前
本周流感脫離流行期！疾管署警：12月下旬迎「更凶猛」高峰
流感疫情預估本周脫離流行期！疾管署今日公布，國內上周類流感門急診就診總計10萬6829人次，較前一周下降4.9％，預計本周脫離流行期，但仍新增63例重症及9例死亡。疾管署副署長曾淑慧表示，預估12月下旬將迎來另一波流感高峰；另外，疾管署11月12日起將再新增提供22.5萬劑Novavax JN.1疫苗供高風險民眾接種。中時新聞網 ・ 1 天前
12月下旬流感疫情將再起 估規模更大、重症更多
台灣流感疫情持續降溫，疾管署發言人曾淑慧今天(4日)表示，預估這波秋季流感本週便可脫離流行期，但重症風險持續，民眾不可掉以輕心。她並提醒，12月下旬流感疫情將再起，屆時規模更大、重症個案將更多，呼籲民眾盡快接種疫苗，以提升自身保護力。 國內秋季流感疫情趨緩，疾管署4日公布最新統計，上週類流感門急診就診共10萬6,829人次，較前一週下降6%，占健保門急診就診比例10.4%，低於流行閾值，預估本週仍會持續下降，連續兩週低於流行閾值便可脫離流行期。不過，屬於落後指標的重症病例仍多，上週新增63例重症、9例死亡，以感染A型H3N2為多，且大多具慢性病史、未接種流感疫苗。 疾管署發言人曾淑慧表示，預估12月下旬流感疫情將再起，屆時疫情規模、重症個案將超越這波疫情，目前公費流感疫苗已累計施打478萬劑，僅剩不到200萬劑，她呼籲民眾盡快接種，以獲得足夠保護力。她說：『(原音)那我們預期在12月的下旬，流感疫情會再度的升溫，那到時冬季的流感重症的個案，或是流感感染的個案，或是住院的人次，預期都會比目前秋季的個案要來得多，對民眾的危險也更大。』 疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，近期亞洲鄰近國家與歐美國中央廣播電台 ・ 1 天前
流感重症不減！3歲童高燒2天後呼吸困難 一度進加護病房
衛福部疾管署今天表示，流感疫情再降，估本週可脫離流行期，但重症風險持續；新增重症個案中，有罹先天性疾病3歲女童，高燒流鼻水2天後呼吸困難，一度收加護病房治療。中天新聞網 ・ 1 天前
別大意！疾管署估流感本周脫離流行期 12月卻將捲土重來：威力比這一波更強
疾管署今（4）日指出，上周門急診類流感就診人10.6萬，較前周下降6%，且預估本周疫情還會持續下降，並脫離流行期。但疾管署副署長曾淑慧表示，雖流感可能暫時脫離流行期，但上周仍新增63病例及9例死亡，更甚者，這波秋季流感脫離流行期後，預估12月下旬冬季流感又將捲土重來，且威力可能比這波更強，呼籲民眾及早接種流感疫苗，預防可能衍生的重症與死亡。曾淑慧說，根據疾管......風傳媒 ・ 1 天前
新北市爆首例本土登革熱病例！ 疾管署緊急防治：應落實防蚊措施
即時中心／廖予瑄報導新北市新增首例本土登革熱病例！今（5）日疾病管制署公布，一名新北市汐止區60多歲女性在上（10）月下旬出現頭暈及全身輕微痠痛等症狀，隔日發燒且肌肉痠痛，並且到診所就醫，沒想到5日後再次就醫，確診為登革熱，研判為本土病例，感染源待釐清。衛生單位目前已針對個案居住地周邊進行緊急防治工作，以及宣導衛教，並呼籲民眾落實防蚊措施並配合相關防治工作，防範疫情擴散。民視 ・ 8 小時前
中市府稽查健康食品 1件未依規定標示裁罰3萬
（中央社記者郝雪卿台中4日電）台中市食品藥物安全處今天公布針對健康食品、國產維生素錠狀膠囊狀食品及特殊營養食品啟動專案稽查，共查驗43件產品，查核28件產品標示，其中1件遭裁罰新台幣3萬元並回收。中央社 ・ 1 天前
流感疫情降但重症風險持續 3歲童一度住加護病房
（中央社記者曾以寧台北4日電）衛福部疾管署今天表示，流感疫情再降，估本週可脫離流行期，但重症風險持續；新增重症個案中，有罹先天性疾病3歲女童，高燒流鼻水2天後呼吸困難，一度收加護病房治療。中央社 ・ 1 天前
新北增1例本土登革熱 汐止6旬女感染源待釐清
（中央社記者曾以寧台北5日電）衛福部疾管署今天公布，新北市新增1例本土登革熱，為新北市今年首例本土。汐止區60多歲女性10月下旬出現症狀，2度就醫後確診染登革熱第1型，感染源待釐清。中央社 ・ 9 小時前
新北市爆今年首例本土登革熱！汐止6旬婦無旅遊史發燒確診 感染源待釐清
疾管署今（5日）公布新北市新增今年首例本土登革熱病例，為居住新北市汐止區60多歲女性，個案於10月下旬出現頭暈及全身輕微痠痛等症狀，隔日出現發燒且肌肉痠痛等症狀至診所就醫，五日後因症狀未緩解再次就醫，經通報採檢送驗後確診登革熱，檢出登革病毒第一型。太報 ・ 9 小時前
新北現首例本土登革熱 感染源待釐清
本土登革熱疫情風險仍未解除，疾管署今天(5日)公布新北市新增首例本土登革熱病例，為居住在新北市汐止區60多歲女性，感染病毒型別與先前其他地區個案皆不同，感染源待釐清。疾管署表示，近日天氣雖已轉涼，但白天氣溫仍適合蚊子活動及生長，且部分地區仍有降雨，呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」，出現疑似症狀盡速就醫。 疾管署5日公布新北市新增首例本土登革熱病例，為居住新北市汐止區60多歲女性，個案於10月下旬出現頭暈、全身輕微痠痛等症狀，隔日出現發燒且肌肉痠痛等症狀，至診所就醫，5日後因症狀未緩解再次就醫，經通報採檢送驗後確診登革熱，檢出登革病毒第一型。個案目前在家中休養，同住接觸者目前皆無症狀。個案潛伏期無國內、外旅遊史，主要活動地點為住家，研判為本土病例，感染源待釐清。 疾管署指出，國內本土登革熱疫情趨緩，桃園市第二型登革熱群聚已於11月4日監測期滿，高雄市第二型登革熱個案、台南市第三型登革熱群聚近期無新增，分別將監測至11月7日和11月24日，但型別均與新北市個案不同，與此次新增的本土疫情無關。 根據疾管署統計，今年截至11月4日累計26例本土登革熱病例，包括高雄13例、桃園7例、台南3例、宜蘭中央廣播電台 ・ 9 小時前