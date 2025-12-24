又見食安! 高雄知名肉燥飯"驚見蝸牛" 韓星曾來朝聖
南部中心／莊舒婷、劉安晉 高雄市報導
高雄苓雅區有一間相當知名的肉燥飯老店，連續兩年榮獲米其林指南推薦餐廳，就連韓星朴寶劍都來吃，不過最近卻被網友指控，肉燥飯裡居然出現小蝸牛，還拉了三天肚子，衛生局接獲消息已經派員前往稽查，而業者說，是清洗地瓜葉的時候可能疏忽，對於顧客相當抱歉。
店家的地瓜葉是有機的，沒有噴灑農藥。（圖／民視新聞）白飯上淋上肉燥，讓人看了口水直流，端上桌香氣馬上撲鼻而來，大人小孩都超愛，這一間肉燥飯老店，不僅連續兩年榮獲米其林指南推薦餐廳，就連韓星朴寶劍來台參加AAA頒獎典禮時也到店裡用餐，不過現在，卻遭到網友爆料，吃肉燥飯的時候裡面竟然有蝸牛。眼看整碗肉燥飯幾乎已經快要吃光光，才發現裡面藏著一隻小蝸牛，網友氣到po網，說自己回家拉了三天肚子，擔心會有食安問題。民眾：「吃到蝸牛是有點扯啦，一般來說不太會吃到會吃到。」民眾：「可能會覺得怪怪的，視覺上還是會覺得心理障礙。」
衛生局人員到場稽查，確認店內是否有相關缺失。（圖／民視新聞）事發地點就在高雄苓雅區這一間肉燥飯老店，上午實際來到店家，業者已經開始準備傍晚營業所需時材，針對指控頻頻道歉，強調他們的地瓜葉是有機的，沒有噴灑農藥，可能是清洗時的疏忽，導致顧客夾菜時，菜裡的蝸牛不慎掉進碗裡。肉燥飯業者：「這菜就不要算不要算這樣，這個是我們的疏忽，顧客講我們就要對不起，我們一定要給人家對不起。」醫師曾哲凰：「蝸牛上面是會有寄生蟲的，如果寄生蟲沒有被煮熟被吃到身體裡的時候，極少數可能出現發燒頭痛頸部僵硬，嚴重者甚至引起腦膜炎，煮的過程是屬於高溫燉煮長時間，實際這樣感染的風險是比較低的。」衛生局接獲消息，也已經派員前往稽查，要看看是不是有哪個環節出了問題。
原文出處：韓星朴寶劍也來朝聖！高雄肉燥飯驚爆食安 「碗裡有蝸牛」民眾連拉３天
