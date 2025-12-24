又見馬路三寶！自小客車差點撞上回收阿伯 代價曝光了

〔記者劉曉欣／彰化報導〕嚇死人了！彰化縣林姓民眾昨天(23日)開車行駛在和美鎮彰美路5段，發現前方竟然出現馬路三寶，這輛「三寶車」原本開在左轉車道打左轉燈，卻突然卻向右飄移到直行車道，還差點撞上回收的阿伯，之後又跨越雙黃線逆向行駛。

針對上述行為，彰化和美警方表示，這輛自小客車已違反3項規定，一經民眾提供影片檢舉，最高可開罰7200元。

林姓民眾表示，昨天開車從彰化市回和美鎮，才剛路過彰美路5段的麥當勞，就發現前方車輛怪怪的，這輛車打左轉燈卻往右開，又跨越雙黃線逆向駛入對向車道，嚇得他把車速放慢，擔心前方駕駛不知是酒駕還是毒駕，覺得很恐怖。

和美警分局表示，根據民眾的行車紀錄器來看，這輛自小客車已違反3項規定，第一是行駛左轉車道卻直行，這是未依標線行駛(直行車佔用左轉車道)，可處罰600元到1800元罰鍰；第二是打左轉燈卻往右側行駛，打錯方向燈視同未打方向燈，可罰1200元到3600元；而跨越雙黃線部分，則是未依規定駛入來車道，可處罰600元到1800元。

警方強調，由於毒駕或是酒駕必須攔查才能檢驗，民眾如有發現路上有可疑車輛，歡迎通報，讓員警當場攔查，才能進行檢驗。

