南部中心／劉安晉 高雄市報導

高雄大湖火車站周邊有休旅車和計程車在窄巷裡狹路相逢，雙方卻是誰也不讓誰，導致後方整排車子全都被塞住動彈不得。黑羊白羊的故事真實上演，引來民眾圍觀。最後結果恐怕讓你大跌眼鏡。





又見黑羊白羊! 高雄兩車僵持不讓"小巷塞爆"

灰色休旅車和計程車堵在小巷子裡誰都不讓誰，引來民眾圍觀。（圖／yun__.0606）





狹小巷弄中，灰色休旅車和計程車頭對頭，堵在小巷子裡誰都不讓誰，引來民眾圍觀，只見小黃駕駛和灰色乘客當場發生爭執，民眾拍下休旅車後方沒有任何車子，反觀計程車後方已經排起長長車陣，完全動彈不得，有其他車輛實在等得不耐煩，從一旁的支巷溜之大吉。黑羊白羊的故事真實上演，但最後結果卻是跌破眼鏡，居然是後方一整排車通通退讓，讓灰色休旅車通行。誇張景象就在高雄路竹大湖火車站附近。

民眾拍下休旅車後方沒有任何車子，計程車後方已經排起長長車陣，完全動彈不得。（圖／yun__.0606）





這條往來大湖火車站的要道，路幅狹窄，會車困難，經常發生兩車狹路相逢的事件。但這裡的計程車都有默契退讓，不太會因此發生爭執。其他計程車司機表示，這邊在跑的幾乎都是在地計程車，大家都有默契都會相讓，要強碰的機率很低。而這條路其實也並非通往火車站的唯一道路，司機說因為大路要等紅綠燈，所以很多人會走這個小路，希望看有沒有辦法改善啦，因為路太小了。

這回疑似趕時間的民眾選擇鑽進巷內，堅持不退讓，因此發生黑羊白羊的爭執事件。當地民眾也希望能想辦法改善，早日解決會車問題。





