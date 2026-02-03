即時中心／温芸萱報導

又見一氧化碳中毒！新北市土城區今（3）日凌晨發生民宅一氧化碳中毒事件，疑因熱水器安裝於後陽台、通風不良，導致7名住戶出現頭暈、噁心等症狀送醫治療，所幸均無生命危險。根據統計，加上本案，2026年至今全台一氧化碳中毒已累計6件，共25人送醫、0人死亡。

新北市土城區今日凌晨發生民宅一氧化碳中毒意外。消防單位接獲通報後趕抵現場，發現住戶出現頭暈、噁心等不適症狀，初步研判為熱水器安裝在後陽台且通風不良，燃燒不完全導致一氧化碳累積，最終造成7名住戶送醫治療，所幸均無生命危險。

根據統計，加上今日土城案例，2026年截至目前全台一氧化碳中毒案件已累計6件，共造成25人送醫，所幸尚未傳出死亡案例，案例包括：

1月3日新北市1件，3人送醫

1月8日高雄市1件，4人送醫

1月10日高雄市1件，4人送醫

1月16日桃園市1件，3人送醫

2月1日台北市1件，4人送醫

2月3日新北市1件，7人送醫

消防單位呼籲，熱水器應裝設於室外通風良好處，並定期檢修，如有不適應立即通風並撥打119求助。

原文出處：快新聞／又見一氧化碳中毒！今年全台案例已高達「這數字」 共25人送醫

