又見「鹿」殺！6天2起 水鹿清晨衝出撞車血濺寶山路
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】水鹿撞車事件再添一樁！繼6日彰化市東外環道發生水鹿撞轎車事故後，今（11）日清晨寶山路又傳出水鹿衝出馬路，直接撞上行駛中的轎車，造成車頭血跡斑斑、保險桿掉落，所幸駕駛未受傷，直呼「真的差點嚇到往生」。
又見「鹿」殺事件！彰化市短短6天內已發生第2起水鹿撞車事故。今（11）日上午7時許，一輛轎車行經彰化市寶山路時，突然有一隻水鹿自路旁樹叢衝出，來不及閃避，直接撞上車頭，撞擊力道猛烈，現場血濺車頭，轎車保險桿當場掉落，水箱也出現漏水情形。
事故畫面由行車紀錄器拍下，水鹿在撞擊後翻滾數圈，竟奇蹟般地爬起並迅速跳入樹叢消失，驚險瞬間被後方車輛駕駛目睹。駕駛指出，幸好當時車速僅約30多公里，否則後果不堪設想，但查看車頭時仍留有明顯血跡，研判水鹿已受傷。
警方調閱行車紀錄器畫面發現，水鹿撞擊後在地面翻滾數圈，隨後竟奇蹟似地自行爬起，快速跳入路旁樹林中消失無蹤，後方多輛車輛見狀紛紛緊急停車，駕駛人全程目睹這驚險一幕。
轎車駕駛事後心有餘悸表示，當時車速僅30多公里，若速度再快一些，後果恐怕不堪設想；但下車查看時，發現車頭殘留大量血跡，研判水鹿已受傷。
地方民眾指出，近年八卦山周邊野生水鹿數量明顯增加，頻繁下山活動，與人車接觸的機會大增，導致水鹿與車輛碰撞事故層出不窮。過去不僅曾發生水鹿當場撞死或重傷事件，甚至還有水鹿深夜闖入市區，在彰南路一帶出沒，對用路人安全構成高度風險。
民眾也呼籲相關單位正視問題，盡速研擬有效的防制與警示措施，否則類似的水鹿撞車事件恐怕只會一再上演。
