又見「AI假醫師」誆買特效藥 別上當！長庚知名中醫師遭冒名已報警 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

又有「AI假醫師」，在網路上要求民眾購買不明的特效藥！長庚醫院今（12）日發出正式聲明提醒民眾，發現該院中醫科醫師、長庚大學中醫學系系主任楊賢鴻日遭不肖詐騙集團冒用姓名與照片，於社群平台投放不實廣告，相關內容與活動皆非長庚醫院及楊賢鴻所屬或授權，醫師本人已於2025年12月24日向警方報案，案件目前由警方進一步偵辦中。

根據刑事警察局調查，一名患有糖尿病及慢性病史的老翁，去年7月，在臉書（Facebook）看到一則標榜「名醫楊賢鴻親自問診」的廣告，聲稱能透過中醫特效藥根治糖尿病，老翁加入其LINE好友之後，對方隨即冒用知名中醫師楊賢鴻的頭像與身分進行「雲端問診」，並誘導其購買高價的特效藥。

廣告 廣告

長庚醫院強調，鄭重呼籲民眾務必提高警覺，切勿輕信來路不明之醫療資訊、廣告連結或私下聯繫邀約，亦勿提供個人資料或進行任何金錢交易，以免受騙上當。

長庚醫院說，民眾如有就醫或諮詢需求，請務必透過本院官方網站、正式掛號系統或本院公布之合法聯絡管道進行查詢與預約，切勿單憑網路一頁式廣告或未經實名認證之社群帳號詢問偏方；藥品亦應透過醫師處方箋或合法藥局取得，切勿食用包裝標示不清、來源不明的藥品，以免延誤就醫時機，對健康造成難以回復的傷害。

長庚醫院提醒，如果民眾發現有疑似詐騙訊息，請立即向警方檢舉，共同防杜不法。

照片來源：翻攝自長庚大學官網

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

兒童癌症首度開放質子治療！健保給付1億 每年百名病童受惠

35歲教師近視暴衝600度 竟是「早發性白內障」徵兆

【文章轉載請註明出處】