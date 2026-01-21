又說謊！調監視器還原黃國昌帶出機密資料時間軸「全程1分15秒、沒拍攝部分42秒」！陳培瑜：是否翻拍外洩資料？

民眾黨立委黃國昌攜出國防機密資料惹議，辯稱「前後時間僅30秒」，但綠委陳培瑜今（21）日調閱立院監視器影片還原時間軸，她指出，全程為1分15秒，不在監視器拍攝範圍內的時間長達42秒，時間足以把夾帶出去的國防機密資料翻拍完成，「黃國昌有沒有翻拍機密資料？有沒有外洩出去？請黃國昌出面向國人說明清楚！」

陳培瑜今日在臉書發文表示，黃國昌攜帶國防機密走出委員會，她向立院駐警隊申請調閱、複製監視器影片，但秘書長周萬來只允許申請人入內觀看，不能翻拍與複製，所以她只能用文字，向大家報告時間軸與狀況。

陳培瑜接續表示，10點40分05秒黃國昌帶著機密資料走出國防外交委員會；10點40分21秒走下樓梯，身後跟著兩個助理，其中一位手上有兩支手機，走下樓梯後就是沒有監視器的角落；10點41分03秒，黃國昌和一位助理走上樓梯，準備回委員會；10點41分20秒黃國昌走到委員會門口，軍官剛好衝出來拿資料。

陳培瑜接續整理重點，第一、全程1分15秒，絕對不是黃國昌宣稱的30秒。第二、不在監視器拍攝範圍內的時間長達42秒，時間足以把夾帶出去的國防機密資料翻拍完成。

陳培瑜表示，當天她也有去參加會議，所以知道有幾張資料，但基於機密，她不能透漏篇幅，但她可以篤定，42秒絕對足夠拍完所有資料，「我就問，黃國昌有沒有翻拍機密資料？有沒有外洩出去？請黃國昌出面向國人說明清楚！」

陳培瑜也對立法院長韓國瑜與周萬來表達抗議，她向駐警隊申請調閱與複製監視器畫面。但周萬來卻只同意調閱，不同意複製，「我就問，攸關國家機密是否外洩，為什麼不能讓社會大眾釐清事實？」

陳培瑜強調，而且依據「立法院維護院區安全數位錄影系統影像資料管理要點」，只要周萬來核可就可以複製，為什麼韓國瑜與周萬來要包庇黃國昌？

