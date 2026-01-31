又變天了！冷氣團襲「雨連炸2天」 降雨熱區曝光

生活中心／彭淇昀報導

今（31）日鋒面通過，中部以北及宜蘭地區降雨區域較廣，有短暫雨，花東地區、恆春半島及南部山區也有局部短暫雨，南部平地亦有零星降雨機會。氣象粉專表示，今晚至下週一有一波接近冷氣團程度的冷空氣報到，整天濕涼感明顯。

今晚至下週一有一波接近冷氣團程度的冷空氣報到，整天濕涼感明顯。（圖／翻攝自觀氣象看天氣臉書）

氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，今日華南雲雨及新一波鋒面報到，中部以北及東部降水機會升高，而中南部地區雲量也會增加，並有零星降水機會，不過越往南走降水狀況越不明顯。

粉專指出，今晚至下週一（2）有一波「接近冷氣團程度」的冷空氣報到，由於華南雲雨區持續影響，白天回溫情況也不會太明顯，一整天濕涼感明顯。

廣告 廣告

至於降雪部分，高山若溫度與水氣條件配合，週日至下週一（2/1-2/2）中部以北及宜蘭、花蓮3000公尺以上高山有零星降雪機率。

中央氣象署也表示，明日受到華南雲系東移及東北季風或大陸冷氣團影響，中部以北及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；下週一至下週二（2日至3日）清晨東北季風或大陸冷氣團持續影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼。下週一（2日）水氣仍多，北部、東北部、東部地區及中部山區有局部短暫雨，中部、東南部地區、恆春半島及南部山區有零星短暫雨，南部平地多雲；下週二（3日）白天起東北季風或大陸冷氣團減弱，氣溫回升。

更多三立新聞網報導

冬季風暴狂襲！「冰凍美國」全境幾乎零下 鄭明典PO一圖：還沒完

政大校友回饋母校！1原因霸氣捐「3千萬美金」 神秘身分曝光

全球500大品牌排名出爐！蘋果蟬聯冠軍 台灣4企業也上榜

喝「魔法藥水」昏睡到隔天！泌尿醫揭嚴重後果 示警3類人：下面被鎖死

