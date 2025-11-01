又賣GD黃牛票 夫收押！妻親友辦保比不雅手勢

黃牛夫妻檔助理以5萬元交保，親友辦保，對媒體比出不雅手勢。（圖／東森新聞）





全台最大黃牛票夫妻檔，去年才因為賣周杰倫演唱會門票被抓，夫妻倆被起訴處7年徒刑。如今案件還在審理中，倆人卻再度犯案。涉嫌販賣GD演唱會黃牛票，北檢再度將2人以及助理拘提到案。

全身包緊緊，頭低到不能再低，黃牛夫妻檔，張姓妻子再度交保。黃牛夫妻檔張姓妻子vs.記者：「這邊沒有路，這裡這裡，有什麼想說的，為什麼要再犯啊。」

上回賣周杰倫黃牛票和丈夫海撈4千萬，20萬交保後再繼續賣GD黃牛票，交保金15萬還變少。黃牛夫妻林姓助理親友：「你是在撞XX。」

廣告 廣告

而他的助理以5萬元交保，親友辦保對媒體比出不雅手勢，這囂張態度，就像全台最大黃牛夫妻重出江湖，丈夫被檢方聲押禁見。

夫妻倆壞壞改不掉涉嫌販賣GD黃牛票，北檢指揮偵辦，10月31號再度將2人拘提到案。

回顧去年10月，黃牛妻子穿著百褶短裙，在高級飯店門口等面交時被抓，而丈夫就在樓上，夫妻檔從2016年起賣黃牛，事業越做越大，結合工程師，組成搶票集團，用原價3到4倍販售，夫妻檔賺粉絲的血汗錢，吃好穿好過著奢華生活，當時落網，妻子以20萬元交保，丈夫則成為台灣史上首位被羈押的黃牛，法院審理後，改以70萬元交保，夫妻檔被依文創法求處7年以上徒刑，案件還在審理中，但夫妻檔學不乖抓不怕，從天王周杰倫到GD黃牛，丈夫再度聲押，妻子再度交保，該不會下次見就變成賣蔡依林黃牛票嗎。