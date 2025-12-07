又質疑黨了？ 高嘉瑜：少聽聞小紅書詐騙、卻放任眼前詐騙集團

內政部近日宣布封鎖小紅書暫定1年，此舉引發各界討論。前民進黨立委高嘉瑜也發出反對聲浪，她直指，較少聽聞民眾在小紅書遭詐騙，反倒是太子集團詐騙案在泰國、英國、美國等國家積極查扣資產，台灣卻在10家銀行7年通報52次後完全未處理，甚至讓嫌犯交保，她批評政府對眼前的詐騙集團視而不見，這才是民眾最痛恨的事。

前民進黨立委高嘉瑜。（資料圖／中天新聞）

高嘉瑜6日在政論節目《TVBS戰情室》中指出，詐騙是國人心中的痛，若政府打詐能夠打到痛點，民眾一定會給予肯定。她表示自己沒有使用小紅書，但身邊確實有朋友會透過小紅書觀看美妝、健身、旅遊、美食等生活類內容。高嘉瑜提到，她較少聽到有人在小紅書被詐騙，反而聽到的是LINE投資詐騙、臉書詐騙或其他平台的詐騙案件。

廣告 廣告

針對政府封鎖小紅書的理由，高嘉瑜說明，官方說法是因為管不到小紅書，一旦有人被詐騙，根本聯絡不到平台，也無從協助處理，這可能是個理由，但對多數民眾而言，感受沒有那麼及時。

高嘉瑜舉太子集團詐騙案為例進行比較，她指出太子集團在台灣，10家銀行7年通報52次，政府完全都沒有處理，只扣押近45億元，還讓嫌犯交保，甚至交保時笑得很開心的畫面大家都還印在心裡。相較之下，泰國現在要查扣太子集團將近95億元資產，英國、美國查扣150億美元的比特幣，各國都搶著查扣太子集團資產時，高嘉瑜質疑台灣針對這個在台灣買了這麼多豪宅的太子集團到底做了什麼。

內政部宣布封鎖小紅書1年。（圖／美聯社）

高嘉瑜強調，當詐騙集團就活生生的在眼前時，政府卻好像視而不見，這才是大家最痛恨的。她也以一頁式廣告為例，許多民眾被一頁式廣告詐騙，只要錢匯進去，馬上就被第三方轉走，根本拿不回來。高嘉瑜提到，她擔任立委時曾質詢時任數位發展部部長唐鳳，詢問是否要封鎖一頁式廣告，因為很多長輩可能不知道自己被詐騙，且一頁式廣告1年只要付1美元就可以架設網站，不斷進行詐騙洗錢，但當時唐鳳回應表示，基於網路自由，不能隨便封鎖他人的一頁式廣告。

高嘉瑜表示，雖然小紅書背後可能有中國大陸、木馬軟體等疑慮，但對民眾而言，那些最該立刻處理的、應該要趕快處理的案件，才是當務之急。

延伸閱讀

盧鄭同框藍粉嗨翻！盧秀燕兩度籲團結挺鄭麗文 鄭笑喊：盧就是太陽

賴清德喊保留中華民國國號無需宣布獨立 鄭麗文嗆：下架台獨黨綱

王崑義/備戰、鎖紅、鍘陸配 兩岸能預防戰爭？