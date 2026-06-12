又賭雞排！陳以信嗆：鄭麗文訪美若見不到行政官員「我發1千份」

記者陳思妤／台北報導

鄭麗文日前也在國民黨《KMT 直球對決》現身，目前她人正率團訪問美國（資料圖／翻攝畫面）

國民黨主席鄭麗文率團訪美，還許願想見美國總統川普，結果抵達後行程碰壁，傳出原本10日要到白宮拜會美國國家安全會議（NSC）官員，但臨時被放鴿子。對此，國民黨稱是故意詆毀，鄭麗文則大嗆民進黨阻撓。而前藍委、國民黨政策會副執行長陳以信今（12）日則揚言，如果鄭麗文此行沒見到美國行政官員，他就到國民黨黨部前發1千份雞排。

傳出訪美卻被放鴿子，鄭麗文出席僑宴時大嗆阻撓，民進黨全面圍堵、中傷、破壞，新聞還說她激怒美國政府，但她覺得自己激怒的是民進黨政府吧。她稱，民進黨不斷造謠破壞，「他們真的怕了，他們真的恐慌了，他們真的緊張了！」她說，「我有這麼可怕嗎？民進黨在怕什麼？」她也稱，還好她腿長，兩天見了9位國會議員，還提到自己此行見到重量級教授，演講跟到智庫都是大爆滿。

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陳以信今天在國民黨「KMT直球對決」節目中說，這次真的是鐵人團，不要以為是很輕鬆當觀光，但每天行程是從早到晚。而且他認為在行政、國會、僑界、媒體這幾個部分，鄭麗文這次訪問「都是大成功」。

陳以信表示，如果鄭麗文此行沒見到美國行政官員，他就到國民黨黨部前發1千份雞排（圖／翻攝自中國國民黨KMTV YT）

陳以信表示，這兩天看到新聞稱行政部門放鳥鄭麗文，他自己擔任過總統府發言人，台美之間有些潛規則，有一些雙方默契，過去他陪同前總統馬英九過境美國4次，很了解台美默契，尤其是跟行政部門之間的默契。他稱，過境美國時跟行政部門任何接觸，或是在美國主要的活動都會盡量低調，而且會在之後才會對外說明。

陳以信認為，國民黨主席到美國，說行政部門放鴿子，「我以我的經驗來保證，我覺得這不可能，這絕對不可能！」他認為行政部門不可能放鴿子，若真的這樣發生的話是行政部門失職，國會最大黨的主席到美國，行政部門還不見，絕對不可能。

陳以信揚言，如果這次鄭麗文在美國真的沒有跟行政部門見到面的話，「我到國民黨黨部前面發1千份雞排！好不好？」他認為適當時間會有訊息出來，而且這次鄭麗文在美國新聞相當多，而且美國行政部門不可能都不見，且國會部門已經相當成功。

陳以信還批評，國內很多人見不得鄭麗文、國民黨好，見不得國民黨受到美國重視，所以現在急急忙忙想要從中作梗、予以破壞。他稱，總統賴清德沒辦法去美國，很多人酸葡萄看了眼紅，希望打擊鄭麗文、打擊國民黨，他很遺憾，這樣台美關係會受影響。

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