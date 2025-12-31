（圖／本報系資料照）

大陸解放軍東部戰區發動大規模對台軍演，綠營藉此操弄民粹抹紅，把政治矛頭對準剛好在上海參加雙城論壇的台北市長蔣萬安；民進黨台北市議員許淑華追著剛回台的蔣萬安不斷問「為什麼你一回來就開始軍演？」民進黨政策會執行長、立委吳思瑤還在臉書發文質疑，軍演就是中國給蔣萬安帶回的「伴手禮」。

民進黨這種胡扯蠻纏的手法早就見怪不怪，長久以來綠營只要政策失當或是言行前後矛盾遭到批評，就會搬出馬英九來卸責，因此才有所謂「馬維拉」的反諷。如今遭到立法院的困境，就老拿立法院長韓國瑜來說嘴，現在又把責任賴到蔣萬安頭上；總之就是藍營誰的人氣高，就會被拿來當墊背。民進黨自己惹出的一堆事，就是不敢面對，也不願真正解決問題。

其實大陸仍珍惜兩岸「和平統一」的機會，中共軍演的本質是「嚇阻」，尤其是針對台獨和外部勢力介入，因此這次軍演才會等到雙城論壇結束後才宣布，否則蔣萬安也不會訪問上海，雙城論壇亦將破局。

賴政府不但不應誤判情勢，黨內民代反而還胡扯是蔣萬安帶來軍演，蔣在上海主張以對話代替對抗，卻被綠營扭曲成中共軍演是打臉蔣；如此將國安重責推卸給民選市長，完全不符理性與事實，那還不如由蔣萬安來做總統好了！

賴總統屢屢呼籲台灣要團結，但如果把一言堂當成團結，抹黑造謠攻擊在野，又不反省，更不能討論問題，那才是民主台灣最大的危機。當此次圍台軍演之際，台股又創下收盤的歷史新高，這是股民麻木了，還是看透了政治的玄機？賴政府可有覺悟？