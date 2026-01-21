又跟尹錫悅有關？！韓調查無人機侵入北韓事件鎖定3嫌疑人 其中2人曾任職龍山總統室

北韓《朝中社》1月10日發布的無人機圖片，指控韓國在新年伊始再次侵犯領空。 圖：翻攝朝中社

[Newtalk新聞] 韓國軍警聯合調查組今天（21日）上午對「韓國無人機入朝事件」3名嫌疑人實施強制調查，搜查其住所與辦公室。據調查，嫌疑人中兩人曾在前總統尹錫悅政府時期任職於總統室，被懷疑是否與傳聞尹錫悅於2024年12月3日戒嚴事件前推動刺激北韓軍事行動有關。

警方國家調查本部表示，調查從上午8時開始，針對製作無人機的張某、自稱放飛無人機的吳某等3人展開搜查取證。調查組將分析沒收物品並訊問嫌疑人，不排除任何可能性進行嚴密調查。此事件源於北韓《朝中社》1月10日發布的無人機圖片，指控韓國在新年伊始再次侵犯領空；北韓勞動黨中央委員會副部長金與正指責韓國侵犯主權，要求道歉並警告將付出代價。韓國總統李在明指示成立聯合調查組，強調若事件屬實，將視為威脅朝鮮半島和平的重大犯罪。

調查顯示，嫌疑人張某與吳某為首爾某私立高校學長學弟關係，2024年在學校資助下創辦無人機製造公司，分別擔任代表與理事。兩人曾於2020年組織兩韓統一相關青年團體。吳某還運營2家報導北韓相關消息的網媒，目前均已關閉。深入追查發現，張某曾在尹錫悅政府時期擔任總統發言人室監督員，吳某則於同一時期在龍山總統府工作。部分執政陣營人士質疑，兩人投放無人機是否目的在誘導北韓發起挑釁攻擊。

韓國負責調查2024年12月3日緊急戒嚴事件的特別檢察組（內亂特別檢察組），1月13日在首爾中央地方法院舉行的結案庭審，以「內亂首謀罪」向法院對前總統尹錫悅求處死刑。調查指出，尹錫悅涉嫌於2024年10月指示無人機作戰司令部向平壤滲透無人機，故意刺激北韓，為其宣布緊急戒嚴製造理由。

鑑於嫌疑人均曾在尹錫悅擔任總統時期在總統室任職，又都有無人機相關背景及可能動機，警方表示將繼續擴大調查範圍，以釐清是否有前後關聯。

