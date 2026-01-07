又跟高市台灣有事相關？中國連2天出招，對日本啟動「半導體材料」反傾銷調查

繼6日禁止「軍民兩用物資」，中國商務部7日再次發布公告，決定即日起、對原產於日本的進口二氯矽烷（Dichlorosilane），展開反傾銷立案調查。這個化學物質，是半導體產業重要的成份之一。

《中新社》引述商務部發言人的說法，稱此次反傾銷調查是因應國內企業申請而發起，但看在外界眼中，這似乎又是一次針對高市早苗那段「台灣有事」發言，做出的強硬回應。

中國商務部表示，申請人所提交的初步證據顯示，自2022至2024年間，從日本進口的二氯矽烷數量呈現上升趨勢，導致價格累計下跌31%，因此認定日本藉由傾銷產品，對中國國內產業的生產造成損害。而調查機關收到申請後，依據中國相關法律、並遵循世界貿易組織（WTO）規則進行審查，認定申請書符合反傾銷調查立案條件，因此才決定發起調查。

本次傾銷調查期間為2024年7月1日至2025年6月30日，產業損害調查期間則為2022年1月1日至2025年6月30日。

半導體晶圓。（美聯社）

二氯矽烷（DCS）主要用於晶片製造過程中的薄膜沉積，用於生產邏輯晶片、記憶體晶片、類比晶片及其他類晶片，也可用於合成矽基系列前驅物和聚矽氮烷等。

面對外媒對此調查和禁令的質疑，中國外交部發言人毛寧是這麼回答，「中方加強對日本出口管制，完全正當合理合法。高市早苗涉台錯誤言論，侵害中國主權和領土完整，公然干涉中國內政，對中方發出武力威脅。」她在記者會上向東京喊話，應該反思和糾正錯誤、盡早撤回高市早苗先前的錯誤言論。

