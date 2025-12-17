又跳票！觀光署坦言今年國際客900萬有難度 曝台灣最佳胃納量

今年國際旅客目標，再次破功。（示意圖：桃園機場公司臉書）

交通部觀光署訂定今年900萬人次國際旅客來台目標，觀光署長陳玉秀今（17日）在立法院坦言，截至12月15日約800萬人次，全年要達900萬有難度。不過她認為，在確保旅遊品質的情況下，900萬人次旅客是適合台灣的。

觀光署去年訂定國際旅客1000萬人次目標，最終僅達786萬人次來台，陳玉秀今年7月在立法院答詢時表示，雖然挑戰很多，預期超過900萬人次應該沒問題。陳玉秀表示，今年國際旅客來台截至12月15日已達800萬人次，全年預估會比去年成長50萬人次，但要達到900萬目標仍有困難，除了氣候、大環境變化多，內部還有缺工問題。

不過陳玉秀透露，觀光客過多可能掠奪本地住客資源，也擔心量多會導致旅遊品質不好，前陣子跟日本交流，參考日本經驗，以入境旅客數與人口比例約3%至4%推估，台灣適合的範圍約落在800萬至900萬人次。對照到台灣，900萬人次旅客是適合台灣的。由於疫後觀光人才流失很多，現階段質要優先於量，觀光署的目標並非單純追求人次成長，而是在確保服務品質與觀光體驗的情況下，穩健推進市場發展。

陳玉秀也觀察到，過去旅客來台都集中在北部，隨著航班恢復，國際旅客也逐漸往南部走，今年南部國際旅客就比去年增加23%。另外，去年國際旅客來台日均消費為182美元，今年為186美元，其中，最高的是美國旅客240美元，其他像是德國、英國及法國為歐洲來源國前3名，整體而言，歐美市場的消費力都遠高於平均，希望爭取這些客源能長時間停留台灣。