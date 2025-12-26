又跳腳？不滿協助對台軍售 北京宣布制裁美國軍工企業

即時中心／林耿郁報導

中國外交部昨（26）天宣布，對10名美國個人、20家美國國防企業實施制裁，理由是這些對象參與對台軍售，嚴重損害中國主權、安全利益。對此美國國務院隨即對中國行動表示「強烈反對」。

又玻璃心？路透社報導，本次北京制裁措施，包括凍結美方相關企業、個人在中國境內的資產，並禁止中國境內組織、個人與其進行交易往來；另外黑名單中的個人也被禁止入境中國。

本次遭制裁對象，包含國防科技公司安杜里爾工業（Anduril Industries）創辦人及多名高層主管，以及諾斯洛普格魯曼系統公司（Northrop Grumman Systems Corporation）、L3哈里斯海事服務公司（L3Harris Maritime Services），以及波音公司位於聖路易的國防業務分支機構等。

中國外交部強調，台灣問題是中國「核心利益中的核心、不可逾越的紅線」，警告美方停止對台「危險」軍事支持，否則中方將採取「強烈回應」。

這項制裁宣布前，華府才剛公布金額111億美元（約3,485億新台幣）的對台軍售案，為歷來規模最大之一，引發北京強烈跳腳。

美國國務院發言人表示，美方依法提供台灣自我防衛所需能力，相關政策「始終如一」，旨在維持台海和平穩定。美方強烈反對北京因企業協助對台軍售而展開報復，同時呼籲中國，停止對台軍事、外交與經濟施壓，改以對話解決歧見。

事實上，在中美多年對抗背景下，中方與美國軍工企業實際往來有限，使得此次制裁被視為「紙老虎」，宣示意義大於實質打擊；但在民用飛機市場，卻可能對波音公司帶來打擊。

目前波音正準備向中方銷售多達500架客機，後續是否遭到衝擊，航空界與投資人正在密切關注。

