又轟檢察官「編故事」！柯文哲庭畢受訪 被問高虹安反應曝

柯文哲對高虹安宣判反應曝光。（圖／翁靖祐攝）

台北地院今（12月16日）審理京華城案，本案目前進入言詞辯論階段，檢方今日論告完時任台北市長柯文哲、台北市議員應曉薇、時任北市都發局總副工程司吳順民以後，由柯文哲以及辯護律師展開答辯，由於案件龐雜，今日答辯部份只講述到一個段落，其餘部份將於明日繼續。柯文哲離開北院前接受媒體訪問，被問到關於上午高虹安的判決結果，柯文哲僅冷笑一聲作回應。

柯文哲表示「檢察官花了2天的時間在講一個看似完整的故事，他們就是利用搜索扣押我的手機、電腦、USB，從裡面找資料，然後跟京華城做串聯變一個故事，法庭上是講證據、講事實、講真相，如果你有證據你就拿出來就好了，何必花兩天的時間去講一個故事，講完又不能證明什麼，好就這樣」講完後便轉身離開。

廣告 廣告

有媒體見柯文哲離開，便上前再問有關今日上午高虹安二審判決出爐的看法，但柯文哲聽到以後，僅冷笑一聲回應，隨後便頭也不回的走上車。身後的小草見狀更也隨即大聲為柯文哲加油打氣，高喊「阿北辛苦了！」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

開車載毛小孩出門辦事 1舉動挨罰2000元！一票飼主喊：現在才知道

日籍丈夫嫌「薑母鴨桌椅太矮」 岳父一句話神回應「秒殺」萬人笑翻

彰基文字獄2／陳穆寬證據大翻車！中國醫出面打臉 他二審逆轉勝