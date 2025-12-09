又轟炸！ 泰柬邊境衝突再升級 死亡數增至7人

泰國與柬埔寨的和平協議才生效不到2個月，兩國邊境又爆發衝突。泰國軍方公布一段發布最新畫面，指控柬埔寨在邊界，又朝泰國方向開火。最新一輪的泰柬衝突，至少造成1名泰國士兵和6名柬埔寨平民死亡，泰國當局已疏散超過43萬人，柬埔寨也已將數十萬民眾，轉移至安全區域。

泰柬兩國邊境又爆發衝突。（圖／達志影像美聯社）

泰柬邊境再次爆發武裝衝突，雙方互相指控對方違反停火協議並率先發動攻擊。這場新一輪的邊境戰事已造成1名泰國士兵和6名柬埔寨平民死亡，泰國出動F-16戰機進行空襲，並從5個邊境省份疏散超過43萬民眾，柬埔寨也將數十萬居民轉移至安全區域。泰國軍方公布最新影片顯示柬埔寨方向傳來爆炸聲與火光，兩國和平協議生效不到2個月便告破裂。

廣告 廣告

泰柬邊境地區的緊張局勢急遽升溫，泰國軍方釋出的影片中可見樹林間爆發橘色火光，伴隨著巨大爆炸聲。影片中泰國士兵緊急通報：「攻擊落在Palak基地，他們開始了！在靠近Phlan Hin的地區，一枚炸彈！」

這是自7月以來，泰柬兩國發生的最激烈衝突。泰國不僅出動F-16戰機展開空襲，還從邊境五個省份疏散超過43萬民眾。監視器畫面記錄了泰國民眾在聽到爆炸聲後驚慌逃離的情景，許多人驅車前往避難所暫時撤離。同時，柬埔寨居民也紛紛騎著摩托車離開爭議邊界地區，當局已將數十萬民眾轉移至安全區域。

泰國外交部發言人尼孔德強調，泰國政府的目標是保護國家主權和領土完整，因此軍事行動將持續進行直到達成此目標。泰國總理阿努廷表示，泰國絕不希望看到暴力，但也絕不容忍其主權受到侵犯，並將採取適當措施回應。

另一方面，柬埔寨國防部發言人蘇潔達呼籲泰國立即停止這些威脅地區和平與穩定的暴力行為。雙方都指責對方違反了由美國總統川普促成的停火協議，並率先挑起這次的邊境衝突。這次的武裝衝突讓兩國才生效不到兩個月的和平協議宣告破裂，造成大規模人員傷亡和民眾流離失所，區域安全形勢令人擔憂。

更多 TVBS 報導

泰國F-16戰機空襲柬埔寨 邊界陷恐慌 小學生哭著撤離

兩大宿敵球隊大亂鬥！投煙霧彈煙火 以色列10人傷

俄軍579無人機+40飛彈夜襲 看烏克蘭F-16升空攔截毀彈

俄軍逾650架無人機狂轟烏電網！ 基輔人怒斥：莫斯科不滅我不罷休

