又轟高市早苗「毫無反省、挑釁」！洪秀柱：南京城下英靈如何安息？

記者陳思妤／台北報導

日本首高市早苗表態台灣有事就是日本有事，讓中國大動作反制，而國民黨前主席洪秀柱今（13）日也再度發文罵高市早苗，稱今天是南京大屠殺紀念日八十八年，更令她痛心的是，高市早苗的言行，不但毫無反省，反而再度點燃日本右翼的軍國主義氣氛，透過挑釁在日本社會取得的高民意，讓南京城下那些枉死的英靈，如何得以安息？

洪秀柱在社群平台發文稱，「南京大屠殺紀念日不容遺忘的民族傷口」。她表示，今天，是南京大屠殺紀念日八十八年。每一年走到這一天，她心中的沉痛都沒有減少過分毫。她稱，八十八年前在南京超過三十萬手無寸鐵的中國同胞，被殘暴屠戮、被活活埋葬、被軍國主義踩成血河，他們不是冰冷的數字，而是一個個家庭、一條條生命。

洪秀柱稱，然而，更令她痛心的是，高市早苗的言行，不但毫無反省，反而再度點燃日本右翼的軍國主義氣氛，透過挑釁在日本社會取得的高民意，讓南京城下那些枉死的英靈，如何得以安息？

洪秀柱還說，對照德國，看得更清楚前德國總理威利·布蘭特在華沙的「華沙之跪」、立法禁止納粹言論、保存集中營作為教育基地，把反省化為行動，讓歷史真相深植國家靈魂，因為他們懂得，只有勇敢面對過去，才能走向新的未來。

洪秀柱聲稱，「反觀日本，不但從未真正承擔二戰的加害責任，右翼勢力甚至一次又一次否認侵略罪行，參拜靖國、修改教科書，把歷史當成政治工具。

紀念，是為了不再重演悲劇」。她表示，願歷史的傷痛，「提醒我們和平是需要付出代價的，台灣與日本的政客必須知道挑釁引戰是完全錯誤的，因為戰爭絕對不是多數人民的選項」。

