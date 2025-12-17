生活中心／綜合報導

知名電視台八點檔，自從去年開播後，天天收視率都穩坐第一，播出一年了，要畫下完美句點，今天（17日）晚上舉辦殺青宴，犒賞演員、劇組團隊的辛勞，總經理說，除了肯定演員們的演技，看到收視率屢創新高，就是大家的興奮劑，願意繼續努力下去。

藝人賴芊合：「這件事情跟你也是有關係，你怎麼可以都沒詢問過，就對那個女孩做這種事，這樣你就不對了啊，你這件事情變成這樣，你自己也要負責任啦，男人怎麼可以這樣，怎麼能都沒問過，這樣很沒禮貌，你知道嗎，爸爸他就是...。」再聽一次知名八點檔的角色陳曉慧罵人，還是好過癮，電視台八點檔，演員們天天飆戲，而且一部戲要好看，壞人就很重要！媽媽說外面壞人很多，沒錯！所以壞人就得天天出外景，這回飾演反派的翁家明，嗓子都吼啞了。藝人翁家明：「我口袋沒有（其他）東西啦，最多的就是喉糖喉片，這些都是我的戰利品。」

又迎當紅八點檔殺青！ 電視台總經理：「收視率」是團隊興奮劑

在劇中合作，藝人賴芊合說，前輩翁家明總是能抓對時機讓她落淚。（圖／民視新聞）





劇組、演員們相處一年多，再次迎來殺青酒，雖然戲劇一部接一部在拍，到了ending這一趴，難免捨不得。藝人王瞳：「感覺今年過得特別快，不知道為什麼，我們兩個特別有這種感覺」，藝人宮美樂：「有一種...啊...拍..拍..拍...，呃殺青要準備殺青了。」劇中一家人，下戲後，這...安餒乾丟？這家人起內鬨了！藝人林筳諭：「我們都知道戲散人就散」，藝人傅子純：「都是演出來的而已」，藝人藍韋華也說：「我們說感情好都是假的啦。」藝人米可白也說：「印象最深刻應該是跟韋華哥拍接吻戲吧，是閉著眼睛感受」，藝人藍韋華馬上回嘴：「哪有人拍吻戲拍一拍，我隔天長皰疹。」藝人程雅晨也說，自己印象最深刻的，也是大動作、親密戲那種。





劇中一家人，下戲之後仍感情融洽、互開玩笑。（圖／民視新聞）





知名八點檔，去年12月開播後，收視率天天開紅盤，總經理的滿意程度，從笑容中，就能看出。民視總經理廖季方：「（收視率）每一天都第一名，這個收視率是我們很重要的興奮劑，每一天只要打開收視率表，看到（又是）第一名，就有一個拚勁。」八點檔製作人蕭大陸：「其實為了慰勞大家的辛苦之外，最主要是藉著好運來，希望全國在這政經這麼混亂的當下，好運馬上就要來。」殺青後說江湖再見，但很多人都是明天、或休個假就能再見，要再用精湛演技，再下一部八點檔中，陪觀眾度過平日的閒暇時光。





