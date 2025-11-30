又遭祝融！台南垃圾場暗夜大火 消防局澄清：非風災廢棄物堆置場
即時中心／林耿郁報導
台南市安南區城西三期掩埋場，昨（30）晚再傳火警，火勢相當猛烈；消防局接獲報案後，出動大批人車前往灌救，晚間21時58分宣告撲滅，目前持續進行殘火處理。環保局已發布空氣品質警報，提醒鄰近區域民眾留意。
禍不單行！據台南市消防局表示，昨晚火警發生於城西三期掩埋場，消防人員於19時48分獲報後，20時07分抵達現場，初判起火點為高度約6樓、堆置約20公尺高的垃圾堆。現場火勢相當猛烈，煙霧向外飄散，影響空氣品質。
此次共計出動包括消防車30輛、警消57人與1名替代役男，另有無人機1台、消防機器人3台，環保局也協同出動2部怪手、1輛水車挖掘與灌救。消防局長李栢𣈱、副局長楊子郡陸續到場指揮，市長黃偉哲於20時48分抵達火場周邊勘查。
消防人員於20時10分開始出水搶救，並持續架設多條水線，從火場兩方面進行防護，21時20分起進行循環式送水。21時33分再增派2輛照明車提高能見度；21時58分火勢完全撲滅，目前現場仍在處理餘煙與殘火。
現場火勢猛烈。（圖／台南市消防局提供）
環保局表示，初期監測尚未顯示空品受到明顯影響，但預估煙霧可能波及安南區，已於21時44分起透過臉書、跑馬燈、市府跨局處通報、市府官方LINE等管道發布空品警報，提醒居民減少戶外活動。
另一方面，針對外界擔憂的「石棉瓦」問題，消防局回應，現場燃燒物為一般生活廢棄垃圾，並非風災廢棄物堆置場。
此事件未造成任何人員受傷；詳細失火原因仍待火調科進一步釐清。
原文出處：快新聞／又遭祝融！台南垃圾場暗夜大火 消防局澄清：非風災廢棄物堆置場
