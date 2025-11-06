又遭質疑岳父在中國設公司 黃國昌批冷飯重炒：若是真當初自己怎會勝訴？
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導
陸委會發言人梁文傑先前回應民進黨立委沈伯洋父親貿易公司被中國海關撤銷登記一事，指中國也曾對民眾黨主席黃國昌做過類似的事，黃國昌先前表示自己父親與岳父都沒在中國做生意，但學者沈榮欽質疑，媒體報導過，黃的岳父高熙治在中國經商，並有一家工廠登記在名下，法院證實報導不假，質疑黃國昌說謊。黃國昌今（6）日被問及此事，表示當初報導的旺旺中時集團有登報道歉，並強調若真的有如媒體報導的假新聞，那他最後怎會勝訴？
黃國昌今早受訪時被問到，沈榮欽質疑黃稱岳父沒在中國做生意是說謊，黃國昌說，對於沈榮欽講的話，他感到非常可笑，上次在那邊胡說八道抹黑的旺旺中時集團都登報道歉了，沈沒看到嗎？拿舊文出來炒已經很可笑了，連旺旺中時登報道歉都沒看到，他在臉書上好像也有PO過。
媒體追問，法院判決書有提到兩造不爭之事實，高熙治曾在中國山東龍口市設立公司負責人？黃國昌指出，上面講的在民事的訴訟中，他岳父曾做過那公司的登記，根本就沒任何營運的事實，在那截一句話就放大，根本就是在扭曲事實。而退一萬步講，再講一次，有什麼事衝著他來，一天到晚在問他岳父的事情，那不是很可笑嗎？他岳父是一個獨立自主的主體，退一千萬步講，岳父在中國即使有經商，那又如何？重點就是沒有嘛。那如果真的有像過去媒體的假新聞這樣子做的話，那他最後怎麼會勝訴？拿以前冷飯出來重炒，還要刻意扭曲，現在是用這種問題在幫新潮流圍事嗎？
