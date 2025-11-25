又遭AI換臉 苗栗縣長鍾東錦遭盜肖像賣「油柑茶」

中部中心／邱俊超 苗栗報導

繼翁章梁、王惠美之後，又有縣市首長肖像遭AI換臉盜用！這次是苗栗縣長鍾東錦，紛紛接到鄉親來電，要買縣長代言的"油柑茶"！結果是臉書一頁式詐騙廣告，以AI生成，假冒鍾東錦肖像賣保健品。

近來紛紛傳出縣市首長肖像遭盜用，網路賣東西，這次輪到苗栗縣長鍾東錦被偽造。





別上當 苗栗縣長遭ＡＩ換臉 假冒鍾東錦肖像「賣油柑茶」

苗栗縣長遭ＡＩ換臉 假冒鍾東錦肖像「賣油柑茶」（圖／翻攝畫面）









還聲稱是苗栗農改場的產品，以縣長鍾東錦的聲音和影像推銷、賣起油柑茶，號稱降三高，親朋好友紛紛打電話問鍾東錦要購買，根本詐騙廣告，氣得人血壓飆高！肖像遭盜用，AI生成聲音和影像根本不協調，但就怕民眾被混淆誤信，趕緊報警處理，並要求臉書下架詐騙資訊。

別上當 苗栗縣長遭ＡＩ換臉 假冒鍾東錦肖像「賣油柑茶」

苗栗縣長遭ＡＩ換臉 假冒鍾東錦肖像「賣油柑茶」（圖／翻攝畫面）











近來公眾人物、縣市首長的肖像接連遭盜用，警方呼籲民眾，不要輕信來源不明的廣告或名人推薦，有疑慮就撥打165專線，不要下單訂購。





別上當 苗栗縣長遭ＡＩ換臉 假冒鍾東錦肖像「賣油柑茶」

縣長鍾東錦的聲音和影像遭盜用賣油柑茶 呼籲鄉親別上當 （圖／民視新聞）









