又遲到了！iPhone鬧鐘「自動靜音」害人睡過頭 專家曝解方：快關掉這功能

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

不少iPhone 用戶都發生過同樣的惡夢，鬧鐘明明設定好，卻在響的時候「自動靜音」，導致錯過重要行程。美國一名網紅喬迪（Brett Chody）就因為這個狀況，直接睡過頭錯失飛往芝加哥的班機，她在社群分享後，意外掀起大批網友共鳴，對此，外媒也提出解決方案。

不少iPhone用戶都遇過鬧鐘「自動靜音」的情況。（示意圖／Unsplash）

Chody 在影片中抱怨，「我今天早上錯過了飛往芝加哥的班機，因為我在iPhone鬧鐘App設定的鬧鐘雖然響了，卻完全沒有聲音。」她直到早上6點半才驚醒，班機早已起飛。更誇張的是，手機螢幕顯示鬧鐘已靜音狀態持續兩小時。這段經歷引來上百名粉絲留言，許多人表示自己也曾因為鬧鐘「消音」而錯過考試、值班，甚至是新工作的第一天。

廣告 廣告

外媒指出，問題出在iPhone的Face ID設定裡的「螢幕注視感知」（Attention Aware Features）。這項功能會在偵測到使用者正在看螢幕時，自動降低音量。果粉推測，當手機移動或被 Face ID 辨識到時，鬧鐘就可能被降到靜音模式，不過關閉這個功能後，鬧鐘就恢復正常了。

解決方法其實很簡單：只要進入設定，關閉「螢幕注視感知」功能，鬧鐘就能恢復正常音量。專家提醒，雖然這項功能原本是為了提升使用體驗，但對需要鬧鐘叫醒的用戶來說，反而可能成為一大陷阱。

更多FTNN新聞網報導

澳洲網紅分享iPhone 內建「抓猴功能」 過來人網友：還要檢查備忘錄！

從 iPhone 投奔三星又回歸！網曝關鍵原因：再強也贏不了「這點」

iPhone 17台灣開賣！7-11回饋2711元 家樂福推11%優惠、東森加碼抽MacBook

