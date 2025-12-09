又開後門？陳玉珍提輕罪緩刑可參選 律師直呼「可怕」：犯什麼罪都可選

記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委陳玉珍提出助理費除罪化相關修法引發爭議，豈料陳玉珍今（10日）再提案修《公職人員選舉罷免法》第26條，意圖放寬參選公職的「排黑」條款，讓緩刑犯人也能參選。對此，律師陳又新於三立政論《前進新台灣》中表示，陳玉珍讓緩刑犯可以選，若這東西開放出來的話，就差很多，會很可怕，因為這樣開放出來以後管他犯什麼罪，都可以選。

律師陳又新表示，陳玉珍讓緩刑犯可以選，若這東西開放出來的話，就差很多，會很可怕，因為這樣開放出來以後管他犯什麼罪，都可以選。原則上有和解或有賠償就可以爭取緩刑，現在大家比較熟的就是前新竹市長高虹安案，她被判7年4個月，若該案通過，高虹安策略就改變了，她就會爭取緩刑。

陳又新指出，藍委顏寬恒比較特殊，他二審光貪汙部分就判了7年10個月，現在是上訴三審，要爭取緩刑有點困難，但如果這法律修改過了，那他三審的時候就可以告訴最高法院，法律修改了，要用新的法律來判。

針對助理費除罪化修法，吳崑玉指出，這個事情不是新聞，正副議長聯誼會很早就開始遊說。（圖／前進新台灣）

至於助理費除罪化修法，政治評論員吳崑玉則表示，這個事情不是新聞，正副議長聯誼會很早就開始遊說，重點還不是顏寬恒去遊說，顏寬恒的力量沒有那麼大，重點是正副議長聯誼會，據說他們前半年就去拜訪過韓國瑜，請法治局研究，後來沒什麼下文。沒想到，這回正副議長聯誼會透過國民黨副主席兼秘書長李乾龍要求立法院提案，讓助理費除罪化。

