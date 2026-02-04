又闖進草莓園吃葉！ 牛群橫越雙向道遭撞 駕駛嚇壞

新竹市 / 綜合報導

我們才剛報導過，新竹關西有牛群，一年多來不斷闖進農園，專挑草莓葉吃，害農民損失慘重，飼主卻都不處理，繼續放任牛群趴趴造；沒想到，這群牛在昨(3)日晚上再度闖進草莓園，離開的時候還橫越雙向道，直接被轎車撞個正著！當地民眾很無奈，飼主剛搬來沒多久，也不願聽建議，讓牛在路上跑，經常嚇到往來的汽機車駕駛！現在除了警方開罰之外，動保所也表示，勸導過後還沒改善，最高可罰1萬5千元之外，還可以強制將牛隻沒入。

被撞倒在地還能迅速起身，難怪都會形容壯得跟頭牛一樣，這一撞牛群非但沒往路邊躲，反而繼續在馬路上逛大街，直到紅外套的飼主太太，上前驅趕才終於離開車道，後方車流卻越堵越長。

廣告 廣告

協助車禍處理民眾說：「(駕駛)他看到一個黑影這樣子跑過來，他就閃到外線去，結果牛就一直這樣子過來，當場人家也嚇傻了，滿多次的，之前都會跑出來，滿大的困擾啊，因為你如果是晚上這樣子，你開車的人，你也很危險。」

昨(3)日晚上接近9點，牛隻成群結隊跑到別人家的草莓園，飽餐一頓後又把馬路當自己家，大剌剌地橫跨雙向四線道，駕駛根本來不及閃撞倒牛，好在有把車穩住人沒受傷，新竹縣石光派出所所長彭國書說：「對牛隻飼主疏縱所飼養之動物，妨害交通的行為，依道路交通管理處罰條例第84條舉發。」

引擎蓋變形燈罩碎裂板金凹陷，好好開在路上直行莫名其妙撞到牛，車主隔天來把車拖走還餘悸猶存，但牛群趴趴造已經不是一天兩天，新竹縣關西鎮石光里里長嚴盛任說：「人車都被嚇到過，嚇到過，但是怎麼講，他都不會改善，等出了事情，又在推託，所以這個喔，真的很要命。」

放牛吃草卻是闖進別人家的草莓園菜園，飼主賠過錢還是沒改善，剛搬來和大家也都沒交集，當地居民不堪其擾，新竹縣動保所技正林志成說：「(可以罰)3千到1萬5千塊，除了罰錢之外，我們還可以沒入，但是必須要經過勸導。」大家想良性溝通，飼主卻經常神龍見首不見尾，這回還發生牛牛車禍，農損還沒算現在又加上維修費，避不見面恐怕不是上上策。

原始連結







更多華視新聞報導

非首次！ 逾20頭牛闖園區大啖草莓葉 採收損失慘

客控花1500買8顆「日本」白草莓 產地卻是「大湖」

「線」阱？沿導引線行駛變逆向 新竹工務處：已責成廠商改善

