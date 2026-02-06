又陪綠營小雞登記引聯想 王世堅笑：我不是母雞是雄性

民進黨立委莊瑞雄與立委王世堅6日陪同議員參選人至黨部登記，而王世堅因日前才陪同3位「堅系」議員參選人登記，引發外界猜測其可能擔任北市母雞的角色。王世堅否認並笑稱自己「不是母雞是雄性」。

王世堅。（圖／中天新聞）

王世堅與莊瑞雄陪同現任議員劉耀仁、洪健益、張文潔、何孟樺登記參選，現任議員王孝維、陳慈慧及新人賴俊翰、呂瀅瀅、陳聖文也在旁陪同。王世堅表示，這些老幹新枝都歷練豐富且遠比他優秀，他之所以陪同登記，是因為發現大家都與他有共同理念，就是求名不求利，這正是他與莊瑞雄長期在政治上所追求的目標。他呼籲各參選人做好準備前進議會，並強調他們要奉獻智慧服務社會。

莊瑞雄及王世堅陪同議員參選人登記。（圖／中天新聞）

對於被外界認為可能扮演「母雞」角色，王世堅強調，民進黨人才濟濟，包括在場的莊瑞雄、民進黨秘書長徐國勇、行政院副院長鄭麗君、高嘉瑜等人，都學養俱佳、才德兼備且比他優秀太多，應該是他們參選市長才對。他更笑說，能陪同大家登記已經很滿足，可以寫在祖譜上。

