又難產！朱宗慶過關、施振榮落馬…公視新董事會僅4人過關「現任全出局」

公共電視董監事審查再度難產。資料照，翻攝Google Map



上屆董監事任期屆滿半年後，公共電視第8屆董監事審查會終於在今（12/31）日舉行，董事候選人中僅包含朱宗慶等4人通過審查，包含宏碁集團創辦人施振榮、演員陳湘琪等7位第7屆董事皆被否決，最終通過人數未達組成董事會標準，行政院須再提名人選。

公視第7屆董監事任期已於今年5月19日屆滿，然而文化部徵詢新任人選卻屢遭阻礙，直至12月中，行政院才終於提出包含朱宗慶、施振榮等14名董事候選人。

公視董監事審查會於今日舉行，會中有審查委員認為，雖然名單具有各方人才，然而缺乏35歲以下青年及新住民代表，此外缺乏具國際經驗者，同時又對超高齡議題未有著墨，此外半數為第7屆董事，缺乏輪替；委員潘祖蔭便質疑，公廣集團包含華視、Taiwan Plus過去鬧出許多問題，經營團隊難辭其咎，但候選名單竟有一半是上一屆的董事，讓人難以接受。

廣告 廣告

儘管亦有委員認為如此有助於經驗傳承，然而逐位表決後，董事部份僅王亞維、朱宗慶、林劭仁、張杏如4人通過，現任董事包含施振榮、陳湘琪、聞天祥等候選人皆遭否決；監察人則由馬天宗、馬秀如、高文宏、劉啟群通過，范瑞華未通過。

本次行政院提名14名董事候選人，分別為丁菱娟、王亞維、朱宗慶、汪兆謙、林劭仁、施振榮、洪馨蘭、張杏如、陳湘琪、舒米恩‧魯碧、黃兆徽、廖嘉展、聞天祥、盧彥芬；監察人候選人則有范瑞華、馬天宗、馬秀如、高文宏及劉啟群。

審查委員會部份，則由立法院各黨團依據席次比例推派代表擔任，分別為國民黨團7人、民進黨團7人、民眾黨團1人；國民黨團推薦名單包括：馬詠睿、羅國俊、潘祖蔭、吳永乾、廖元豪、陳宜民及許良源；民進黨團推薦翁秀琪、黃世鑫、張烽益、陳東升、蘇正平、蕭新煌及蔡茂寅；民眾黨團則推舉杜聖聰。

依據《公共電視法》規定，公視董事會置董事11至15人，其中1人為員工代表，監察人則3至5人，董監事皆為無給職，須經全體審查委員3分之2以上同意後，送請行政院長聘任。員工董事1名已經選出，再加上今天通過的4位，仍未達成組成董事會11人的門檻，行政院勢必再提名第2波董事候選人名單，方能組成第8屆公視董事會。

文化部長李遠會後表示，他要公開向所有同意提名，卻未能通過的候選人表達最深的歉意，並將儘速請行政院提出下份名單，但也表達憂心，今天的審查會議全程直播，「大家都在看」，這對於未來的候選人邀請，只會越來越困難。

更多太報報導

大罷免亮票被訴！趙少康認罪還怪記者進管制區 自認「犯後態度好」求緩刑

【專訪】教棒球、課輔供吃住…練習曲書店深耕花蓮10年「人留下才有希望」

【深度報導】「電子書計次」偏鄉借閱飆逾10倍 出版業：數據模糊成隱憂

【深度報導】從奧運到世博場外 台灣文化外交如何練兵征服20萬觀眾？