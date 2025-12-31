太報

又難產！朱宗慶過關、施振榮落馬…公視新董事會僅4人過關「現任全出局」

吳尚軒
公共電視董監事審查再度難產。資料照，翻攝Google Map
公共電視董監事審查再度難產。資料照，翻攝Google Map


上屆董監事任期屆滿半年後，公共電視第8屆董監事審查會終於在今（12/31）日舉行，董事候選人中僅包含朱宗慶等4人通過審查，包含宏碁集團創辦人施振榮、演員陳湘琪等7位第7屆董事皆被否決，最終通過人數未達組成董事會標準，行政院須再提名人選。

公視第7屆董監事任期已於今年5月19日屆滿，然而文化部徵詢新任人選卻屢遭阻礙，直至12月中，行政院才終於提出包含朱宗慶、施振榮等14名董事候選人。

公視董監事審查會於今日舉行，會中有審查委員認為，雖然名單具有各方人才，然而缺乏35歲以下青年及新住民代表，此外缺乏具國際經驗者，同時又對超高齡議題未有著墨，此外半數為第7屆董事，缺乏輪替；委員潘祖蔭便質疑，公廣集團包含華視、Taiwan Plus過去鬧出許多問題，經營團隊難辭其咎，但候選名單竟有一半是上一屆的董事，讓人難以接受。

廣告

儘管亦有委員認為如此有助於經驗傳承，然而逐位表決後，董事部份僅王亞維、朱宗慶、林劭仁、張杏如4人通過，現任董事包含施振榮、陳湘琪、聞天祥等候選人皆遭否決；監察人則由馬天宗、馬秀如、高文宏、劉啟群通過，范瑞華未通過。

本次行政院提名14名董事候選人，分別為丁菱娟、王亞維、朱宗慶、汪兆謙、林劭仁、施振榮、洪馨蘭、張杏如、陳湘琪、舒米恩‧魯碧、黃兆徽、廖嘉展、聞天祥、盧彥芬；監察人候選人則有范瑞華、馬天宗、馬秀如、高文宏及劉啟群。

審查委員會部份，則由立法院各黨團依據席次比例推派代表擔任，分別為國民黨團7人、民進黨團7人、民眾黨團1人；國民黨團推薦名單包括：馬詠睿、羅國俊、潘祖蔭、吳永乾、廖元豪、陳宜民及許良源；民進黨團推薦翁秀琪、黃世鑫、張烽益、陳東升、蘇正平、蕭新煌及蔡茂寅；民眾黨團則推舉杜聖聰。

依據《公共電視法》規定，公視董事會置董事11至15人，其中1人為員工代表，監察人則3至5人，董監事皆為無給職，須經全體審查委員3分之2以上同意後，送請行政院長聘任。員工董事1名已經選出，再加上今天通過的4位，仍未達成組成董事會11人的門檻，行政院勢必再提名第2波董事候選人名單，方能組成第8屆公視董事會。

文化部長李遠會後表示，他要公開向所有同意提名，卻未能通過的候選人表達最深的歉意，並將儘速請行政院提出下份名單，但也表達憂心，今天的審查會議全程直播，「大家都在看」，這對於未來的候選人邀請，只會越來越困難。

更多太報報導
大罷免亮票被訴！趙少康認罪還怪記者進管制區 自認「犯後態度好」求緩刑
【專訪】教棒球、課輔供吃住…練習曲書店深耕花蓮10年「人留下才有希望」
【深度報導】「電子書計次」偏鄉借閱飆逾10倍 出版業：數據模糊成隱憂
【深度報導】從奧運到世博場外 台灣文化外交如何練兵征服20萬觀眾？

其他人也在看

資深藝人曹西平驚傳於住處離世　享壽66歲

資深藝人曹西平驚傳於住處離世　享壽66歲

消防人員抵達現場後確認為內科OHCA（到院前心肺功能停止）案件。初步觀察，患者遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時。轄區警方隨後到場協助，初步排除外力介入，詳細死因仍待後續進一步調查釐清。令人感嘆的是，在事發前一日（28日）的凌晨，曹西平才針對前幾天的大...

CTWANT ・ 1 天前72
同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光

同居曹西平「愛心便當」每天吃！乾兒子身分曝光

娛樂中心／李汶臻報導資深藝人曹西平12月29日晚間被「乾兒子」34歲吳姓同居男子，發現在新北三重住家猝逝，享壽66歲。曹西平與乾兒子Jeremy的緣分源於小17歲、情同兄弟的助理阿凱，阿凱當年陪伴曹西平熬過父母離逝之痛，阿凱病逝前曾託付Jeremy要好好照顧曹西平；如今，與曹西平同居多年的「乾兒子」Jeremy的真實身分，也再度成為外界關注焦點。

民視 ・ 1 天前14
曹西平疑趴睡離世　乾兒子曝慢性病未就醫

曹西平疑趴睡離世　乾兒子曝慢性病未就醫

資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。

鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前17
曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」　去年曾感嘆：走路都靠意志力

曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」　去年曾感嘆：走路都靠意志力

以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。

中天新聞網 ・ 1 天前16
曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」　很多人以為只是累

曹西平逝世太突然！醫曝「7大危險信號」　很多人以為只是累

（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平傳出猝逝消息，享壽66歲。昨（29）日深夜約10時，新北市消防局三重分隊 […]

引新聞 ・ 1 天前29
曹西平驟逝　「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人

曹西平驟逝　「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人

【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東

緯來新聞網 ・ 1 天前5
獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝　醫示警：「4現象」要注意

獨居者的悲歌！66歲曹西平驚傳家中猝逝　醫示警：「4現象」要注意

藝人曹西平28日凌晨在強震後在臉書感嘆發文，但其乾兒子後來卻聯繫不上曹西平，昨天（29日）深夜10時許，乾兒子報案指表示，曹西平在家中猝逝，經消防員到場確認，曹西平已死亡多時，享壽66歲。此事也凸顯獨居者的悲歌，醫師丁賢偉幫民眾歸納出4種可能的原因，讓大家平時能自我檢視。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前32
屢遭我軍「火控鎖定」　共艦喊：嚴重危及安全

屢遭我軍「火控鎖定」　共艦喊：嚴重危及安全

台海對峙，驚險一瞬間！今天（30）凌晨，共軍「烏魯木齊艦」，企圖闖入我24浬鄰接區，遭到海軍「班超艦」火控雷達鎖定。隨後，共軍透過廣播嚴正喊話，說這是「敵對行為」、「嚴重危及安全」，並要我軍立即停止挑釁行動；不過我軍「班超艦」，全程堅守陣位，沒讓共艦跨越雷池一步。

TVBS新聞網 ・ 20 小時前274
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知　潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸

曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知　潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...

FTNN新聞網 ・ 1 天前6
蔡依林演唱會遭疑「光明會」　音樂總監笑駁：那我就是金城武

蔡依林演唱會遭疑「光明會」　音樂總監笑駁：那我就是金城武

此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...

CTWANT ・ 8 小時前40
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光　謝他陪人生最後一哩路

曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光　謝他陪人生最後一哩路

資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。

三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前1
建商促銷「買房免頭期款、全額貸款」？金融教授揭：小夫妻月薪6萬硬買1200萬房下場

建商促銷「買房免頭期款、全額貸款」？金融教授揭：小夫妻月薪6萬硬買1200萬房下場

建商為了促銷房子，會打出「免頭期款」、「全額貸款」，看似不用準備任何錢就可以買屋，千萬別相信，過了寬限期，未來房貸的本息有多重可想而知。如果買房前都沒法存錢，買下去一下子要支出這麼多，恐怕生活無法喘息。

Yahoo奇摩房地產 ・ 10 小時前10
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」

曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」

【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後

緯來新聞網 ・ 1 天前5
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻　兩人得知噩耗回應了

曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻　兩人得知噩耗回應了

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...

FTNN新聞網 ・ 1 天前44
台股封關！今年飆股誰第一？PCB供應鏈嗨漲全年　這檔「玻纖布供應商」大漲698.36%奪冠

台股封關！今年飆股誰第一？PCB供應鏈嗨漲全年　這檔「玻纖布供應商」大漲698.36%奪冠

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導台股31日迎來封關日，盤面氣勢依舊強勁，權值股台積電（2330）盤中一度衝上1,550元，續創歷史新高，帶動大盤衝上2萬9刷新紀...

FTNN新聞網 ・ 5 小時前9
一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭　揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡

一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭　揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡

資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料昨（29日）晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。然而，女星比莉在社群中得知曹西平噩耗後，「淚水聽不下來」，喊話曹西平一路好走。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前6
元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中

元旦放假一天「凍」起來！全台急凍下探 10 度 週末天氣轉好、冷空氣接力到 1 月中

2026 年元旦假期即將到來，但計畫出遊或追曙光的民眾可得注意保暖與降雨影響。天氣風險粉專PO圖提醒元旦至下週一的天氣：受強烈大陸冷氣團影響，1 月 1 日週四元旦當天呈現「南北兩樣情」，中北部與東部因雲量偏多且有局部短暫雨，見到新年第一道曙光的機率偏低；相對而言，台中以南及台東地區為晴到多雲，是迎接曙光的最佳首選。

天氣多一典 ・ 4 小時前5
三哥正式委任乾兒子操辦後事 曹西平治喪小組發聲：離別來得突然

三哥正式委任乾兒子操辦後事 曹西平治喪小組發聲：離別來得突然

資深藝人曹西平出道多年，近年漸漸淡出演藝圈，昨日晚間卻突然傳出在家中逝世，享壽66歲，治喪小組今（30）天於臉書粉專發布正式聲明，證實曹西平於12月29日在住處安詳辭世，三哥已正式委任乾兒子Jerem

台視新聞網 ・ 1 天前9
冷到沒完沒了！恐有「2波寒流」凍探9度　最冷時段曝光

冷到沒完沒了！恐有「2波寒流」凍探9度　最冷時段曝光

今（30）日東北季風將逐漸增強影響，水氣及雲量將增多，清晨各地氣溫偏冷，且西半部及花東受輻射冷卻影響，局部有10至13度低溫。天氣風險分析師薛皓天指出，週四起有一波強冷空氣，將成為今年第一波影響台灣的強烈大陸冷氣團；週五持續受強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫普遍偏低，台北測站目前預報可達11度，為強烈大陸冷氣團等級，雖然預報仍有顯示達寒流機會。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前2
林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！

林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！

照片中一家人同框笑容自然，而最引發討論的，正是站在一旁陪同入鏡的長髮女生，被眼尖網友一眼認出正是近期頻頻被點名、小林俊傑21歲的女友「七七」，也讓這張原本單純的慶生照，瞬間被視為感情狀態正式浮上檯面的關鍵瞬間。隨著照片熱傳，七七的身分背景也被陸續起底！她的...

styletc ・ 1 天前17