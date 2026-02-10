又飆天價！神秘買家狂掃台積電 最後1分「湧進123億大單」

財經中心／倪譽瑋報導

2026年1月台積電營收在台股封關日前揭曉，年增36.8%似乎獲投資人看好，10日台股的台積電（2330）收盤價1880元再創新高，值得注意的是，2330在最後一盤時湧入6541張大單，以該筆交易計算，成交金額高達122.9億元，強勢推升股價。如今台股交易結束，在美股的台積電ADR（TSM）盤前一度上漲3％，10日美股開盤可留意。

台積電營收揭曉 需求強勁收益佳

2026年2月10日台積電公布2026年1月營收報告，合併營收約為新台幣4012億5500萬元，較上月增加了19.8%、較去年同期增加了36.8%。

法人分析指出，1月常是科技業淡季，但台積電營收能增加，主要受惠AI伺服器、高效能運算（HPC）與雲端資料中心等AI相關需求仍強。另外，3奈米、5奈米等先進製程，獲取的訂單量也佳，是支撐營收的關鍵因素之一。如果以10日收盤價1880元來看，創辦人張忠謀帳面身價約已逼近2500億元大關。

台股封關日前大漲一波 美股ADR盤前也走揚

此外，盤勢表現也有亮點，台積電公布1月營收前一刻，在台股方面湧入6541張大單，成交金額高達122.9億元，這筆資金一湧進，便帶動台積電股價勁揚，大漲65元、漲幅3.58％助收盤價再創歷史新高。

台積電在美股有ADR，投資人似乎也受到營收消息激勵，美股盤前台積電ADR上漲約3％左右，一度報364.98美元。10日美股開盤時的走勢值得再留意。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

