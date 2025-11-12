又驗出芬普尼！畜牧場疑殺蟲劑噴雞隻 遭罰12萬移送檢調

彰化一間畜牧場雞蛋被驗出芬普尼，經過複檢後，包含雞蛋和蛋雞的羽毛都持續驗出芬普尼，縣府立即啟動移動管制，要將雞隻和雞蛋通通封存。此外，彰化縣府懷疑飼主使用農藥或殺蟲劑，直接噴灑雞隻消毒，不僅涉嫌違反動物用藥品管制法，事件爆發第一時間還隱匿實情，依法加重裁罰12萬元，並移送檢調，要盡速釐清汙染的源頭與原因。

該案場雞蛋、蛋雞羽毛、代謝物都驗出殘留芬普尼。圖／台視新聞

彰化這間蛋場人員，面對鏡頭低調不願多談，日前爆出15萬顆芬普尼超標蛋流入市面，經過動防所複檢，11號晚間結果出爐，包含雞蛋和蛋雞羽毛，還有代謝物等，都驗出殘留芬普尼。

複檢又驗出芬普尼殘留，飼主貼公告不賣蛋。圖／台視新聞

飼主掛上大大公告今日不賣蛋，由於複檢持續驗出芬普尼，彰化縣府啟動移動管制，包含蛋品及雞隻禁止移出場外。就怕引發食安危機，如今每天生產的新鮮雞蛋必須進行封存，一顆都不能出場，且事發第一時間，飼主疑似隱匿實情，彰化縣府也依法移送檢調，釐清汙染源由。

事發第一時間，飼主疑似隱匿實情，縣府也依法移送檢調。圖／台視新聞

彰化縣府將持續採樣，一直到檢驗結果確認安全無虞，通報中央後，才會依指示解除移動管制，避免問題蛋品流入市面。

彰化／戴榮懋、林書弘、黃致堯、王勝炫 責任編輯／陳俊宇

