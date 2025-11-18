又驗出「芬普尼」超標！馬來西亞進口結球萵苣遭銷毀

馬來西亞進口的結球萵苣被檢出芬普尼殘留超標。 圖：食藥署／提供

[Newtalk新聞] 繼國內雞蛋被驗出含有「芬普尼代謝物」農藥殘留後，又有產品驗出芬普尼超標！衛福部食藥署今(18)日公布邊境查驗不合格產品，其中一批馬來西亞進口的結球萵苣就被檢出芬普尼殘留超標。目前預計進口的9680公斤結球萵苣已全部被退運或銷毀，尚未流入市場。

食藥署說明，這批被驗出農藥殘留芬普尼的這批結球萵苣由「全球合作開發股份有限公司」從馬來西亞進口，其芬普尼殘留量為0.003ppm，遠超農藥殘留許可標準的0.001ppm，違反《食品衛生管理法》第15條規定，除了必須全數退運或銷毀外，食藥署也會加強對該公司進口產品的邊境查驗，抽批查驗比例將由20%提升為50%。

此外，本次食藥署查驗邊境不合格的農產品還包括緬甸出口的黑芝麻和越南出口的高麗菜。由「金宏洋有限公司」進口至台灣的緬甸黑芝麻被檢出殘留農藥磷化氫0.03 ppm，不符合農藥殘留容許量標準的0.01 ppm，須全數退運或銷毀。

「豐玉農產行」進口的越南高麗菜則驗出農藥菲克利0.03 ppm，超出農業殘留容許量標準的0.01 ppm，原訂進口至台灣的19692公斤高麗菜已被退運或銷毀。

