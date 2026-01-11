又黏又臭！Costco退貨冠軍竟是「它」 員工爆暗黑「改標」內幕

國際中心／陳佳鈴報導

近期國外社群平台卻湧現大量抱怨，矛頭全指向「海鮮區」。不少會員崩潰表示，買回家的魚類常出現難聞腥味、詭異變色，甚至口感黏糊糊令人作嘔。 （示意圖／unsplash）

美式賣場好市多（Costco）深受台灣人喜愛，不過在國外似乎也引發不少批評！近期國外社群平台卻湧現大量抱怨，矛頭全指向「海鮮區」。不少會員崩潰表示，買回家的魚類常出現難聞腥味、詭異變色，甚至口感黏糊糊令人作嘔。其中，智利鱸魚、珍寶蟹腿都榜上有名，而在台灣相當受到歡迎的「鮭魚」竟在國外拿下「退貨冠軍」。網路上還有一名自稱員工的網友在 Reddit 爆料，魚類成為退貨冠軍的內幕！

一名國外網友爆料，消費者震驚的是，該名員工加碼揭露好市多內部的「暗黑操作」。他指出，為了讓海鮮看起來賣相佳，員工每天都會將生鮮產品「重新包裝」，藉此去除多餘水分並減少異味。這種做法導致標籤上的日期雖然看起來很新鮮，但實際上可能已經擺放多日，造成「效期被人工延長」的假象。

廣告 廣告

雖然好市多擁有「100%滿意保證」的退貨政策，但退腐爛食品卻可能碰壁。有網友分享慘痛經驗，發現鮭魚腐爛後直接丟棄，結果拿著收據去退款時，竟被店員刁難「為何沒把爛魚帶回來？」。對此，資深會員傳授「必勝退貨法」：為了避免爭議，務必保留商品實體；若擔心腐壞臭味薰天，建議先把爛魚「冷凍起來」，退貨時整塊冰磚帶去櫃台，既能證明商品瑕疵，又能避免異味尷尬，保證順利退款。

事實上，好市多海鮮並非首次惹議，過去其自有品牌 Kirkland 鮪魚罐頭曾面臨訴訟，供應鏈也曾捲入爭議。面對排山倒海的負評與退貨潮，Costco 近期已公開承諾，將遵守聯合國制定的更高標準與永續發展目標，試圖挽回消費者對其生鮮品質的信心。但在品質穩定前，民眾購買前最好還是多聞多看，以免晚餐加菜變惡夢。

更多三立新聞網報導

恐怖兒童節！桃園惡鄰拖9歲童進草叢硬上 瞎辯「第1次想試試」

襪子可愛恐藏毒！醫曝4大恐怖特徵：聞到這味恐致白血病

台灣人均GDP睽違22年超車南韓！韓媒嘆：我們變窮了

未禮讓駕駛慘吞1.2萬罰單 路人「1詭動作」法官判免罰

