又一中配踩線！網紅「關關」嗆武統遭檢舉 移民署證實：已自行離境

中配網紅「關關」曾拍片叫囂「遲早紅旗插滿台灣」，遭民眾檢舉後被移民署廢止依親許可，限期離境。（翻攝自抖音）

去年中國籍配偶亞亞因發表支持武統相關言論引發爭議，遭移民署限期離境，近日又傳出另一名中配網紅「關關」曾拍片，叫囂「遲早紅旗插滿台灣」等言論，被多位民眾檢舉。對此移民署證實，已依兩岸條例相關規定廢止她在台依親居留許可，據悉她已在上週五（16日）自行離境。

中配網紅「關關」怎麼了？

據報，中配「關關」來自中國廣東，已和台灣籍丈夫離婚，平時經營自媒體，曾在抖音拍片宣稱「遲早紅旗插滿台灣」「願祖國繁榮昌盛，早點統一台灣，忍不下去了，再不統一，我們要被整毒死」「台灣是中國不可分割一部分」，去年還多次到台北馬場町祭拜吳石等共諜，聲稱要代表中國的網友來為這些「英雄」線花，還曾開心和國民黨主席鄭麗文合影。

發表爭議言論 成第5位遭驅逐中配

「關關」在引發爭議後改名為「小辣椒」，2天前她發影片表示，她即將要被迫離開台灣，聲稱是被「被台獨頑固份子劉世芳，剝奪了合法在台居留權」，成為了第5位遭到驅逐出境的中配，還嗆「台灣解放後」她會再和女兒見面；內政部長劉世芳今（19）日受訪回應則說，個案問題都依兩岸人民關係條例的聯審會議通過。

移民署證實曾通知說明 已自行離境

移民署也證實，去年收到多位民眾檢舉關關散布爭議言論，移民署依照兩岸條例規定，在釐清相關事證後在上個月向「關女士」發出通知書，請她到案說明、陳述意見，她也有前來說明。而在移民署會商相關機關後，認為她的言論有危害國家安全及社會安定之虞，因此根據「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第14條第1項第4款規定，廢止她長期居留許可，依法作出處分並限令出境，她最終在本月中旬自行離境。

更多鏡週刊報導

陳玉珍重申「我本來就不是台灣人」 梁文傑冷回4字

租屋族手抖了！收公文要求「繳回3年租補」 國土署證實追討：可分期

台美關稅15%確定！館長3句話嗆賴清德反被酸爆 網：大型翻車現場？