又一人被開鍘！中配關關嗆「遲早紅旗插滿台灣」 傳遭廢止居留許可

中配網紅「關關」過去曾拍片喊出「遲早紅旗插滿台灣」遭到檢舉，她也因此被移民署取消中配居留權。內政部長劉世芳今（19）日針對該案說，個案問題都按照兩岸人民關係條例的聯審會議通過。

又來！ 中配喊「早點統一台灣」被檢舉

過去亞亞、小微等多名中配，因為發言涉及「武統言論」，因此被移民署廢止其依親居留許可及長期居留許可，要求離境。現在又有一名中配「關關」喊出「遲早紅旗插滿台灣」「早點統一台灣，忍不下去了，再不統一，我們都要被整『毒』死」「希望五星紅旗早點飄揚在中國寶島」「台灣不是國家，也永遠不可能成為國家」遭到檢舉。

中配「關關」遭廢止居留許可？ 劉世芳說話了

「關關」也在2天前發出影片說，「再過2天我就要被迫離開了，我被台獨頑固份子劉世芳，剝奪了合法在台居留權」。證實自己被移民署取消中配居留權，成為了第5位遭到驅逐出境的中配。

立法院內政委員會今天邀請內政部長劉世芳就「賴清德總統興建13萬戶社會住宅政策無法落實之檢討」進行專題報告並備質詢。關於中配「關關」一事，劉世芳說，有關個別個案碰到的問題，都是按照兩岸人民關係條例的聯審會議通過。

