又一位矽谷大老拋售輝達股票 提爾已在第三季全部出脫

美國人工智慧晶片設計龍頭輝達是全球市值最大公司，但重量級投資人最近陸續出清該公司股票。路透社



根據最新的財務揭露報告，美國矽谷重量級投資人、Palantir 共同創辦人提爾（Peter Thiel）已經完全清空對輝達（Nvidia）的持股，是近來又一位徹底出清輝達股票的指標性投資人。

在向監管當局週一（17日）提交的13F報告中，提爾的避險基金Thiel Macro報告說，已在第三季完全出售了持有的輝達公司股份，售出537742股。

以9月30日的收盤價計算，提爾出清的這批輝達股票價值約為1億美元。孫正義的軟銀集團（SoftBank）10月宣布完全出清輝達股票，進帳58.3億美元。

相較於軟銀創辦人孫正義，提爾對人工智慧發展的看法一直不那麼樂觀。兩位投資界重量級人士都選擇在對AI投資泡沫的憂慮日益增加之際，退出這家全球市值最高的公司持股。

孫正義是轉而把售股資金加碼押注AI巨頭OpenAI，提爾沒有對出售輝達股票發表評論。

自9月底以來，輝達的股價僅上漲了約 2%。彭博新聞對909家避險基金提交的13F文件進行分析發現，投資人對這家晶片製造商的看法存在分歧：在截至9月的這一季中，有161家基金增持輝達，160家基金減持。

