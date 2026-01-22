又一位香港歌手移居台灣！虧台灣男生都是雨男 玩笑話意外引發共鳴

記者鄭尹翔／台北報導

來自香港的創作歌手李拾壹出道邁入第11年，目前定居台灣生活，近日正式在台推出全新創作EP《男》。他以北台灣潮濕多雨的生活觀察為靈感，創作歌曲〈雨男〉，幽默形容「搬來台北之後才發現，不只是天氣會下雨，連男人的人生都像被雨追著跑」，一句玩笑話意外引發共鳴，也成為新作討論焦點。

曾替林宥嘉、許光漢譜曲寫歌，香港創作歌手李拾壹發行全新EP。（圖／鈞光閃閃 提供）

曾替林宥嘉、許光漢譜曲寫歌，香港創作歌手李拾壹發行全新EP。（圖／鈞光閃閃 提供）

李拾壹全新EP《男》以「四種男性標籤」為創作核心，透過〈中長髮男〉、〈雨男〉、〈節約男〉、〈抱抱過信男〉四首歌曲，描寫現代人在身份焦慮、延遲滿足與自我懷疑等狀態下的生活縮影。他表示，希望透過音樂為聽眾提供一帖「安放心靈的精神良藥」，讓大家在標籤中看見自己，也被溫柔理解。

廣告 廣告

其中〈雨男〉靈感來自他移居台北後的真實感受，不僅將「走到哪都遇到下雨」的命定感寫進歌裡，編曲上也向80年代華語流行音樂致敬，加入大量重複語助詞，讓歌曲從開頭就洗腦上口。李拾壹笑說，這首歌其實是送給所有在潮濕城市裡努力生活的男子，也是一種帶著幽默的自嘲。

談到〈中長髮男〉，李拾壹則分享，該曲最早在選秀節目《聲林之王3》曝光時便獲得高度討論，不僅受到陳珊妮盛讚，重新改編收錄進EP後，更因MV邀請AV男優東尼大木與美園和花跨界演出，再度掀起話題。透過平實歌詞與獨特視角，他將看似日常的小人物，轉化為耐人尋味的音樂角色。

相隔十年再度發行完整個人作品，李拾壹在實體專輯設計上也大玩創意，捨棄傳統CD，改以復古8公分小CD發行，並拍攝「如何正確使用CD操作指南」短影音，示範各種荒謬用途，成功引發網路熱議。他直言，希望用創意提醒大家實體專輯的獨特價值，也讓EP《男》成為兼具收藏與話題性的音樂作品。

更多三立新聞網報導

陳漢典LuLu結婚前曝喜訊！曬一家四口合照 好友們齊聚見證這時刻

5566團員本來沒有他！成軍24年不忍全說了 結束6年合約就不當藝人了

獨家／李又汝一年沒戲拍零收入！頻頻昏倒不知懷孕 四處求醫吃藥都無解

鄧紫棋大巨蛋連唱三場！官方公佈日期票價 倒數兩週後開始搶票

