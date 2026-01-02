又一位「超帥星二代」現身！楊千嬅13歲兒子Torres西裝造型曝光 網驚：可以原地出道了！

（圖／翻攝丁子高IG）

最近社群上被一組照片洗版，讓不少網友忍不住多看幾眼—楊千嬅與家人一同入鏡的合照中，13歲兒子Torres以正式西裝造型亮相，站在爸媽中間，神情沉穩、整體氣質明顯不同，和過往大家印象中的「小男孩感」形成強烈對比。

這組照片之所以引起討論，不只是因為「星二代」身分，而是視覺落差相當明顯！相較先前爸爸在IG分享的父子日常照，當時Torres多半以休閒穿搭入鏡，氛圍偏向輕鬆、生活感十足；這次換上西裝後，整體風格瞬間轉為成熟俐落，也讓不少網友直呼「真的有被帥到」。

（圖／翻攝丁子高IG）

（圖／翻攝丁子高IG、翻攝小紅書）

從爸爸過去分享的貼文文字來看，家人之間互動自然，旅行、相處片段都偏向記錄生活日常，給人的感覺仍是成長中的孩子；但這次在正式場合的造型曝光，反而讓人第一次明確感受到——同一個人，因為穿搭與場合不同，氣場可以差這麼多。

（圖／翻攝丁子高IG、翻攝小紅書）

不少網友也留言表示，並不是突然覺得「長大很多」，而是這次的造型讓原本被忽略的五官輪廓與神情被放大，看起來更有舞台感！低調中帶點韓星味的轉變，也讓這位星二代首次因「風格切換」而成為話題焦點。

