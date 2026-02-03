又一個拉美國家入坑！秘魯放棄飆風和獅鷲，砸千億選購F-16V、取代米格與幻象2000

南美洲又有國家傳出戰機訂單，秘魯空軍（FAP）傳出選定美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）生產F-16 Block 70（即F-16V），作為該國新一代主力戰機，以此取代現有老舊的俄製米格29戰機。但由於秘魯官方尚未釋出正式公告，假使這項採購計畫正式成立，秘魯將成為繼阿根廷之後、又一個拉丁美洲轉向和升級空中戰力的國家，將能在區域制空權取得關鍵優勢。

軍事媒體《Pucará Defensa》披露，這項軍售計畫預期將分兩階段進行，第一階段先採購12架F-16V戰機，包含10架單座和2架雙座，總值高達34.2億美元（約新台幣1080億元）。

此次採購不僅是機體更新，還有電戰系統的全面升級。當地媒體甚至提前曝光合約可能的內容：

雷達：AN/APG-83 AESA主動電子掃描陣列雷達。

火控：AN/AAQ-28 Litening目標標定莢艙。

先進武裝：AIM-9X Block II「響尾蛇」短程與AIM-120C-8先進中程空對空飛彈。

後勤：14具奇異F110-GE-129引擎、導航系統、電子戰設備及技術人員培訓。

秘魯現役的法規幻象2000戰機。（取自秘魯國防部粉專）

飆風太嬌貴、獅鷲性能不夠？

事實上，在決選過程中，秘魯曾一度考慮過法國達梭的「飆風」（Rafale）與瑞典的「獅鷲」（Gripen NG）。但這兩款知名戰機之所以落敗，飆風輸在後勤與操作成本過於昂貴；至於獅鷲，則被秘魯空軍認為性能不足，而且缺乏實戰經驗和數據紀錄。

此外，鄰居哥倫比亞不久曾傳出，該國軍方在簽署「獅鷲」採購合約時，一度發生貪腐疑雲，也讓秘魯空軍對此機型，產生負面印象。

秘魯政府已透過編列內部債務預算，撥款20億美元（約新台幣631.4億元）作為前期支付，預計在2026年4月全國大選結束後，再對外正式宣布這個計畫。屆時，秘魯將加入阿根廷、智利與委內瑞拉，成為南美洲新的F-16使用者，並藉由Block 70的先進性能，大舉提升其在南美空中戰力的地位。

汰換俄系遺產

秘魯此舉，同時也代表現役老舊的俄製米格-29（MiG-29）戰機將被汰除，至於前文提及的兩階段軍購，後續第二階段目標，計畫取代現役法製幻象2000（Mirage 2000）戰機。根據報導，F-16V總採購數量預計為24架，總金額上看70億美元（約新台幣2209.8億元）。

綜合公開資料，秘魯空軍現役機隊編制，除了前文提及的米格29之外，還有和中華民國空軍同款的幻象2000。只不過，這個南美國家是在1984年購入並使用至今。另有兩款攻擊機，分別是俄規蘇愷25（Sukhoi Su-25），以及美規A-37蜻蜓式攻擊機（Cessna A-37 Dragonfly）。

秘魯現役的俄規米格29戰機。（取自秘魯國防部粉專）

事實上，面對機型和功能逐漸退化的戰機，秘魯過去多年以來，不斷傳出各種新機型的傳聞，包含從西班牙引進颱風戰機（Eurofighter Typhoon）、或是再次向俄羅斯採購蘇愷35，就連南韓自製的KF-21型，也曾經是他們潛在口袋名單之一。

獲「非北約主要盟友」身分

除了新戰機本身的性能，這筆軍售案，也象徵美秘兩國關係大升級。華府已提議將秘魯指定為「非北約主要盟友」（Major Non-NATO Ally, MNNA）成員之一。

專家指出，此一地位將使秘魯獲得美國更優惠的融資管道、先進武器採購權，以及更深層的軍事培訓。秘魯前國家情報學院院長安德烈斯（Andrés Gómez de la Torre）分析表示，這將建立一種強大的長期聯防關係，使秘魯能在保護自家區域利益上，具備更強大威懾力，不必再害怕來自哥倫比亞、巴西、厄瓜多等的邊境安全威脅。

